Un viaje a otra dimensión del tiempo

Al caminar muy temprano por los campos entre maíces altos, surcos y alfalfares más lejanos, en compañía de Zoe, la perra pastora de las hermanas, que se ha quedado huérfana de su amiga Dorotea, fiel compañera de años anteriores, vivencio a cada paso la presencia de lo creado y evoco a San Juan de la Cruz, poeta: «…los valles solitarios nemorosos/las ínsulas extrañas/los ríos sonorosos/el silbo de los aires amorosos…» y me quedo, con la modestia de mi caso, « en éxtasis de harta contemplación…».