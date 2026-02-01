Un clásico y auténtico Sebreli

En cuanto a la estructura, la obra está organizada en dos partes, cada una de las cuales comprende diversas secciones que obran como una suerte de capítulos (en realidad no son tales, ya que mantienen la forma de clases). La primera de las partes, la más extensa, está dedicada a las revoluciones políticas, abarcando desde la Revolución Francesa hasta algunas de la segunda mitad del siglo XX. Allí, con su acostumbrado sesgo polémico, Sebreli caracteriza ácidamente a distintos líderes políticos: “En las vísperas de la Segunda Guerra Mundial no hubo dirigentes (…) capaces de pensar una estrategia inteligente y evitar el desastre. Los políticos que había eran mediocres absolutos como Neville Chamberlain”; “El propio Roosevelt, que era un gran político en el manejo interno (…) tenía pocas luces para temas más abstractos, para ideas más generales”.