Los tiranosy la literatura del poder absoluto

Un lustro después, en 1974, el paraguayo Augusto Roa Bastos, que estaba exiliado en la Argentina, publica “Yo, el Supremo”, novela muy elogiada por la crítica y particularmente celebrada por Tomás Eloy Martínez, colaborador de estas páginas y autor de “La novela de Perón”. Aunque el personaje excluyente es el “Dictador perpetuo de la República de Perú”, el abogado y alguna vez revolucionario José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó en el marco de un triunvirato entre 1811 y 1816, y luego, en soledad y despotismo plenos, hasta su muerte en 1840. Sin embargo, hay una circunstancia omnipresente para Roa Bastos: los 35 años de dictadura del general Alfredo Stroesner, que gobernó Paraguay entre 1954 y 1989. Son esos tiempos los que inspiran la novela en la que el protagonista nunca es llamado por su nombre: sólo se lo menciona como “El Supremo”. Un tirano despiadado que concibe su criterio como única medida de todas las cosas y que en su desprecio contra todo rezuma la esencia de tantos dictadores de estas tierras. En 1976, durante la última dictadura cívico-militar argentina, el genocida Jorge Rafael Videla prohibió “Yo, el Supremo”. Roa Bastos, entonces, se exilió en Francia.