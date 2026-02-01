La construcción de la red libertaria que desembocó en Milei

La escuela austríaca surgió en tiempos del Imperio austrohúngaro a partir de Carl Menger y Eugen von Böhm-Bawerk, quienes desarrollaron la teoría subjetiva del valor —según la cual el precio de un bien no depende de los costos o del trabajo incorporado, sino de lo que una persona está dispuesta a pagar— y sostuvieron que el nivel de los salarios está determinado por la formación de capital. En el siglo XX, Ludwig von Mises y su discípulo Friedrich A. Hayek se convirtieron en sus principales referentes y en activos promotores de centros de pensamiento, aun cuando en esos espacios confluyeron intelectuales de otras corrientes, como Milton Friedman, de la escuela de Chicago. Vallejos también detalla qué empresas financiaron cada uno de estos proyectos.