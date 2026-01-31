Secciones
El decisivo gol de Enzo Fernández que selló la remontada de Chelsea ante West Ham

El equipo londinense revirtió una desventaja de dos tantos en Stamford Bridge, mostró otra cara en el complemento y se quedó con un triunfo clave en la Premier League.

DEFINICIÓN CLAVE. Enzo Fernández llega al área y saca el remate que le dio la victoria a Chelsea en el clásico londinense ante West Ham.
Hace 1 Hs

El partido parecía escaparse y Stamford Bridge empezaba a impacientarse. Chelsea perdía 2-0 al entretiempo, jugaba incómodo y veía cómo West Ham lo castigaba con eficacia. Pero el segundo tiempo cambió la historia y tuvo un desenlace marcado por el sello argentino. Enzo Fernández apareció en el momento justo para darle la victoria a Chelsea y completar una remontada que terminó siendo muy sufrida... y muy celebrada.

El clásico londinense, válido por una nueva fecha de la Premier League, arrancó torcido para los “Blues”. La visita golpeó rápido y con claridad. A los 7 minutos, Jarrod Bowen abrió el marcador tras un centro que sorprendió a la defensa local. Lejos de conformarse, West Ham volvió a lastimar antes del descanso. Bowen volvió a ser clave por la derecha y Crysencio Summerville definió con precisión para el 2-0 que silenció al estadio.

En el complemento, el equipo de Liam Rosenior mostró otra actitud. Con más presencia por las bandas y mayor decisión en ataque, Chelsea empezó a empujar. El descuento llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando João Pedro ganó en el área y conectó de cabeza para devolverle la esperanza al local. El envión fue inmediato. Tras una jugada aérea que terminó con un remate en el travesaño, Marc Cucurella capturó el rebote y marcó el empate con una definición de palomita.

Con el 2-2, Chelsea se serenó, dejó de sufrir atrás y empezó a jugar el partido en campo rival. West Ham, ya sin la misma intensidad, retrocedió metros y apostó a resistir. Pero cuando el reloj entraba en tiempo agregado, llegó el golpe final. A los 91 minutos, una buena combinación en la puerta del área terminó con un centro atrás de João Pedro que encontró a Enzo llegando lanzado. El argentino definió de primera, a contrapierna del arquero Alphonse Areola, y desató el festejo en Stamford Bridge.

El gol selló el 3-2 definitivo y confirmó el mejor momento goleador del mediocampista campeón del mundo, que volvió a ser decisivo. Con este triunfo, Chelsea se metió en la zona alta de la tabla y ratificó su reacción en el torneo, mientras que West Ham se fue con las manos vacías tras haber tenido el partido a su favor durante buena parte de la tarde.

Temas LondresChelsea Football ClubInglaterraLiga PremierWest Ham UnitedEnzo Fernández
