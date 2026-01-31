El decisivo gol de Enzo Fernández que selló la remontada de Chelsea ante West Ham

El partido parecía escaparse y Stamford Bridge empezaba a impacientarse. Chelsea perdía 2-0 al entretiempo, jugaba incómodo y veía cómo West Ham lo castigaba con eficacia. Pero el segundo tiempo cambió la historia y tuvo un desenlace marcado por el sello argentino. Enzo Fernández apareció en el momento justo para darle la victoria a Chelsea y completar una remontada que terminó siendo muy sufrida... y muy celebrada.
El clásico londinense, válido por una nueva fecha de la Premier League, arrancó torcido para los “Blues”. La visita golpeó rápido y con claridad. A los 7 minutos, Jarrod Bowen abrió el marcador tras un centro que sorprendió a la defensa local. Lejos de conformarse, West Ham volvió a lastimar antes del descanso. Bowen volvió a ser clave por la derecha y Crysencio Summerville definió con precisión para el 2-0 que silenció al estadio.
En el complemento, el equipo de Liam Rosenior mostró otra actitud. Con más presencia por las bandas y mayor decisión en ataque, Chelsea empezó a empujar. El descuento llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando João Pedro ganó en el área y conectó de cabeza para devolverle la esperanza al local. El envión fue inmediato. Tras una jugada aérea que terminó con un remate en el travesaño, Marc Cucurella capturó el rebote y marcó el empate con una definición de palomita.
Con el 2-2, Chelsea se serenó, dejó de sufrir atrás y empezó a jugar el partido en campo rival. West Ham, ya sin la misma intensidad, retrocedió metros y apostó a resistir. Pero cuando el reloj entraba en tiempo agregado, llegó el golpe final. A los 91 minutos, una buena combinación en la puerta del área terminó con un centro atrás de João Pedro que encontró a Enzo llegando lanzado. El argentino definió de primera, a contrapierna del arquero Alphonse Areola, y desató el festejo en Stamford Bridge.
El gol selló el 3-2 definitivo y confirmó el mejor momento goleador del mediocampista campeón del mundo, que volvió a ser decisivo. Con este triunfo, Chelsea se metió en la zona alta de la tabla y ratificó su reacción en el torneo, mientras que West Ham se fue con las manos vacías tras haber tenido el partido a su favor durante buena parte de la tarde.