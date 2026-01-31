El decisivo gol de Enzo Fernández que selló la remontada de Chelsea ante West Ham

En el complemento, el equipo de Liam Rosenior mostró otra actitud. Con más presencia por las bandas y mayor decisión en ataque, Chelsea empezó a empujar. El descuento llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando João Pedro ganó en el área y conectó de cabeza para devolverle la esperanza al local. El envión fue inmediato. Tras una jugada aérea que terminó con un remate en el travesaño, Marc Cucurella capturó el rebote y marcó el empate con una definición de palomita.