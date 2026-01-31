El Seven de Tafí del Valle recaudó fondos para el bar inclusivo Espacio Juntarnos

“En discapacidad no todos pueden hacer lo mismo, pero todos pueden hacer algo. Es cuestión de encontrar en qué puesto cada uno se desarrolla mejor”, señaló Ramón. Y agregó: “La recompensa es inmensa. Las ganas con las que vienen a trabajar hacen que nuestro bar sea el espacio con más amor. Un café lo podés tomar en cualquier lado, pero que te lo lleven con un abrazo no pasa en cualquier lugar”.