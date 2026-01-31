Secciones
DeportesRugby

Cerca de 28.000 personas vibraron con el Seven de Tafí del Valle, según la Unión de Rugby de Tucumán

El presidente de la URT, Javier Budeguer, celebró la masiva convocatoria del tradicional certamen en la villa veraniega.

Hace 1 Hs

El Seven de Tafí del Valle volvió a superar todas las expectativas y se consolidó como uno de los eventos deportivos y sociales más convocantes del norte argentino. Según estimaciones de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), cerca de 28.000 personas participaron durante este sábado del tradicional certamen.

“Nos colmaron las expectativas. Se están calculando entre 27.000 y 28.000 personas, algo incalculable para nosotros. Además, el tiempo nos acompañó y se está viendo un gran nivel de rugby”, señaló el presidente de la URT, Javier Budeguer, en diálogo con LA GACETA.

El dirigente remarcó que, más allá de lo deportivo, el Seven representa una verdadera fiesta del rugby amateur. “Lo más importante para nosotros es que está toda la familia, los amigos, con un gran ambiente de fiesta. Eso es lo que buscamos y lo que busca la organización”, afirmó. En ese sentido, destacó que el evento logró algo que históricamente parecía reservado al fútbol: una convocatoria masiva y transversal. “Hoy el rugby está logrando eso a partir de eventos como este Seven”, dijo.

Budeguer explicó que desde la Unión vienen trabajando para recuperar espacios de encuentro que fortalezcan el sentido de pertenencia al rugby. “Queremos que el rugby no termine cuando termina el partido. El tercer tiempo es fundamental: compartir con la familia, los amigos, disfrutar. Eso hace que los chicos vuelvan y se queden”, sostuvo.

Esa lógica, señaló, ya comenzó a implementarse en las competencias locales. “No solo en las finales, sino también en semifinales y en todas las categorías. Vamos a seguir intensificando esto durante el año, buscando darle más show y atractivo a cada fecha”, adelantó.

Cerca de 28.000 personas vibraron con el Seven de Tafí del Valle, según la Unión de Rugby de Tucumán

Otro de los puntos destacados fue el crecimiento del rugby en el interior. Budeguer confirmó que Tafí del Valle Rugby Club está cada vez más cerca de afiliarse a la URT. “Ya tienen personería jurídica y estamos trabajando para que puedan comenzar a competir. Incluso estamos organizando venir con todo el equipo de la Unión para realizar un entrenamiento compartido”, reveló.

Finalmente, Budeguer valoró el impacto del Seven como vidriera del deporte y como parte de la preparación de los clubes. “Muchos equipos lo toman como parte de la pretemporada. El Seven potencia la destreza, el ritmo y el nivel de los jugadores. Se ve el mejor rugby del norte”, concluyó, celebrando un presente que combina masividad, calidad deportiva y espíritu de comunidad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
3

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
4

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
5

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
6

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Más Noticias
Seguí en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle a través de LA GACETA

Seguí en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle a través de LA GACETA

San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy se midieron en La Ciudadela: cómo le fue al Santo en los amistosos

San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy se midieron en La Ciudadela: cómo le fue al "Santo" en los amistosos

Pulga Rodríguez podría jugar en Ñuñorco: cuándo se define y desde cuándo entrenaría

"Pulga" Rodríguez podría jugar en Ñuñorco: cuándo se define y desde cuándo entrenaría

Atlético Tucumán recibe esta noche a Huracán: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán recibe esta noche a Huracán: hora, TV y formaciones

Rybakina venció a Sabalenka en tres sets y conquistó el Abierto de Australia

Rybakina venció a Sabalenka en tres sets y conquistó el Abierto de Australia

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comentarios