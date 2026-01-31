Cerca de 28.000 personas vibraron con el Seven de Tafí del Valle, según la Unión de Rugby de Tucumán
El Seven de Tafí del Valle volvió a superar todas las expectativas y se consolidó como uno de los eventos deportivos y sociales más convocantes del norte argentino. Según estimaciones de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), cerca de 28.000 personas participaron durante este sábado del tradicional certamen.
“Nos colmaron las expectativas. Se están calculando entre 27.000 y 28.000 personas, algo incalculable para nosotros. Además, el tiempo nos acompañó y se está viendo un gran nivel de rugby”, señaló el presidente de la URT, Javier Budeguer, en diálogo con LA GACETA.
El dirigente remarcó que, más allá de lo deportivo, el Seven representa una verdadera fiesta del rugby amateur. “Lo más importante para nosotros es que está toda la familia, los amigos, con un gran ambiente de fiesta. Eso es lo que buscamos y lo que busca la organización”, afirmó. En ese sentido, destacó que el evento logró algo que históricamente parecía reservado al fútbol: una convocatoria masiva y transversal. “Hoy el rugby está logrando eso a partir de eventos como este Seven”, dijo.
Budeguer explicó que desde la Unión vienen trabajando para recuperar espacios de encuentro que fortalezcan el sentido de pertenencia al rugby. “Queremos que el rugby no termine cuando termina el partido. El tercer tiempo es fundamental: compartir con la familia, los amigos, disfrutar. Eso hace que los chicos vuelvan y se queden”, sostuvo.
Esa lógica, señaló, ya comenzó a implementarse en las competencias locales. “No solo en las finales, sino también en semifinales y en todas las categorías. Vamos a seguir intensificando esto durante el año, buscando darle más show y atractivo a cada fecha”, adelantó.
Otro de los puntos destacados fue el crecimiento del rugby en el interior. Budeguer confirmó que Tafí del Valle Rugby Club está cada vez más cerca de afiliarse a la URT. “Ya tienen personería jurídica y estamos trabajando para que puedan comenzar a competir. Incluso estamos organizando venir con todo el equipo de la Unión para realizar un entrenamiento compartido”, reveló.
Finalmente, Budeguer valoró el impacto del Seven como vidriera del deporte y como parte de la preparación de los clubes. “Muchos equipos lo toman como parte de la pretemporada. El Seven potencia la destreza, el ritmo y el nivel de los jugadores. Se ve el mejor rugby del norte”, concluyó, celebrando un presente que combina masividad, calidad deportiva y espíritu de comunidad.