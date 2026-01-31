Cerca de 28.000 personas vibraron con el Seven de Tafí del Valle, según la Unión de Rugby de Tucumán

El dirigente remarcó que, más allá de lo deportivo, el Seven representa una verdadera fiesta del rugby amateur. “Lo más importante para nosotros es que está toda la familia, los amigos, con un gran ambiente de fiesta. Eso es lo que buscamos y lo que busca la organización”, afirmó. En ese sentido, destacó que el evento logró algo que históricamente parecía reservado al fútbol: una convocatoria masiva y transversal. “Hoy el rugby está logrando eso a partir de eventos como este Seven”, dijo.