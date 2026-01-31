Secciones
Seguridad

Golpearon y amenazaron a un inspector municipal durante un control de alcoholemia en la capital

El hecho ocurrió durante la madrugada mientras se realizaba un operativo en el microcentro. El agresor dio positivo, intentó escapar y terminó aprehendido tras la intervención policial.

IMAGEN ILUSTRATIVA IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 1 Hs

Un inspector de la Municpalidad capitalina denunció haber sido agredido físicamente y amenazado durante un operativo de control vehicular realizado durante la madrugada en pleno centro de la ciudad. El episodio ocurrió mientras se desarrollaban tareas de alcoholemia y terminó con la intervención policial y la aprehensión del presunto agresor.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Seccional Primera, el hecho se produjo alrededor de las 4.50, cuando el trabajador -que cumplía funciones como inspector de grúa- realizaba controles junto a otros agentes en la intersección de las calles Catamarca y Santiago del Estero. En ese contexto, se detuvo la marcha de una camioneta para efectuar el test de alcoholemia a su conductor.

De acuerdo al relato, el automovilista se negó en un primer momento a someterse al control, aunque finalmente accedió. El resultado dio positivo, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo y su traslado al corralón municipal. Durante ese procedimiento, mientras circulaban por calles cercanas, el conductor habría reaccionado de manera violenta.

Siempre según la denuncia, el sujeto agredió al inspector con un golpe de puño en el rostro y luego lo amenazó, utilizándolo incluso un equipo de comunicación como elemento para golpearlo en la cabeza. A raíz del ataque, se produjo una colisión con otros vehículos, cuyos datos no pudieron ser precisados en ese momento.

Ante la situación, el inspector logró descender del móvil en estado de desesperación, mientras que el agresor tomó el control del rodado e intentó darse a la fuga. Sin embargo, no pudo avanzar debido a una falla mecánica, lo que permitió que efectivos policiales que acudieron al lugar intervinieran y procedieran a su aprehensión.

El trabajador municipal solicitó asistencia médica policial y dejó formalmente asentada la denuncia por lesiones y amenazas. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Capital, que investiga lo sucedido y determinará las responsabilidades penales correspondientes.

Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
3

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
4

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
5

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
6

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Más Noticias
Un preso mató a otro durante una presunta pelea con facas en el penal de Concepción

Un preso mató a otro durante una presunta pelea con facas en el penal de Concepción

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Octava Luna:la cartelera

Octava Luna:la cartelera

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comentarios