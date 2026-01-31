Golpearon y amenazaron a un inspector municipal durante un control de alcoholemia en la capital

Un inspector de la Municpalidad capitalina denunció haber sido agredido físicamente y amenazado durante un operativo de control vehicular realizado durante la madrugada en pleno centro de la ciudad. El episodio ocurrió mientras se desarrollaban tareas de alcoholemia y terminó con la intervención policial y la aprehensión del presunto agresor.
Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Seccional Primera, el hecho se produjo alrededor de las 4.50, cuando el trabajador -que cumplía funciones como inspector de grúa- realizaba controles junto a otros agentes en la intersección de las calles Catamarca y Santiago del Estero. En ese contexto, se detuvo la marcha de una camioneta para efectuar el test de alcoholemia a su conductor.
De acuerdo al relato, el automovilista se negó en un primer momento a someterse al control, aunque finalmente accedió. El resultado dio positivo, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo y su traslado al corralón municipal. Durante ese procedimiento, mientras circulaban por calles cercanas, el conductor habría reaccionado de manera violenta.
Siempre según la denuncia, el sujeto agredió al inspector con un golpe de puño en el rostro y luego lo amenazó, utilizándolo incluso un equipo de comunicación como elemento para golpearlo en la cabeza. A raíz del ataque, se produjo una colisión con otros vehículos, cuyos datos no pudieron ser precisados en ese momento.
Ante la situación, el inspector logró descender del móvil en estado de desesperación, mientras que el agresor tomó el control del rodado e intentó darse a la fuga. Sin embargo, no pudo avanzar debido a una falla mecánica, lo que permitió que efectivos policiales que acudieron al lugar intervinieran y procedieran a su aprehensión.
El trabajador municipal solicitó asistencia médica policial y dejó formalmente asentada la denuncia por lesiones y amenazas. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Capital, que investiga lo sucedido y determinará las responsabilidades penales correspondientes.