Golpearon y amenazaron a un inspector municipal durante un control de alcoholemia en la capital

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Seccional Primera, el hecho se produjo alrededor de las 4.50, cuando el trabajador -que cumplía funciones como inspector de grúa- realizaba controles junto a otros agentes en la intersección de las calles Catamarca y Santiago del Estero. En ese contexto, se detuvo la marcha de una camioneta para efectuar el test de alcoholemia a su conductor.