A 2.000 metros, un sueño ovalado: Tafí del Valle RC busca sumarse a la Unión Tucumana de Rugby

Actualmente, el club cuenta con unos 30 jugadores mayores -con edades que van de los 18 a los 45 años- y trabaja para fortalecer el semillero. A través de clínicas en escuelas primarias, ya lograron sumar a una decena de chicos de entre 8 y 12 años. “El desafío es cambiar la mirada de algunos padres, que ven al rugby como un deporte brusco. Por eso los invitamos a los entrenamientos, para que vean que es juego, valores y disfrute”, sostuvo.