Rescataron a un niño de 11 años que se ahogaba en un río de Córdoba

El menor fue asistido de inmediato y trasladado de manera preventiva a un centro de salud.

Foto: Policía de Córdoba Foto: Policía de Córdoba
Hace 1 Hs

Un niño de 11 años fue salvado luego de sufrir un episodio de asfixia por inmersión mientras se bañaba en un río de la localidad cordobesa de Despeñaderos, en el departamento Santa María. El menor fue asistido de inmediato y trasladado de manera preventiva a un centro de salud para una evaluación médica.

El hecho ocurrió en el espejo de agua de la zona turística, donde un efectivo policial recientemente egresado y asignado al Operativo Verano advirtió que el chico tenía serias dificultades para mantenerse a flote. Sin dudarlo, el uniformado se arrojó al río y logró alcanzarlo para ponerlo a salvo.

Gracias a la rápida intervención, el niño fue llevado hasta la orilla consciente, aunque con signos de haber inhalado agua, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar. En tierra firme, recibió las primeras atenciones mientras se aguardaba la llegada del servicio de emergencias.

Pocos minutos después, personal sanitario arribó al sector y dispuso su traslado a un hospital de la región con el objetivo de realizar controles clínicos y descartar posibles complicaciones derivadas del episodio.

Temas Hospital Centro de Salud Zenón SantillánSanta María
