"Pulga" Rodríguez podría jugar en Ñuñorco: cuándo se define y desde cuándo entrenaría

La idea que hoy se maneja en Ñuñorco es que, de cerrarse todo sin contratiempos, Rodríguez podría comenzar a entrenarse el día 15 bajo las órdenes de García. No sería un detalle menor: se trataría de un regreso cargado de simbolismo, ya que el “Pulga” volvería al lugar donde inició su camino en el fútbol, antes de construir una extensa y exitosa carrera en el ámbito profesional.