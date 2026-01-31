Secciones
"Pulga" Rodríguez podría jugar en Ñuñorco: cuándo se define y desde cuándo entrenaría

El delantero tucumano analiza su regreso al club que lo vio nacer y tendrá una reunión clave con el técnico Floreal García en los próximos días.

El posible regreso de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez al club donde dio sus primeros pasos empieza a tomar forma. En Monteros crece la expectativa por la chance de que el ídolo tucumano vuelva a vestir la camiseta de Club Atlético Ñuñorco, en una decisión que podría marcar el arranque futbolístico de 2026 en el sur de la provincia.

Según pudo saber LA GACETA, la próxima semana será clave para definir el futuro inmediato del delantero. El lunes o martes está prevista una reunión determinante entre el jugador y Floreal García, actual director técnico del club. De ese encuentro saldrá una señal clara sobre si el acuerdo se concreta y en qué condiciones.

La idea que hoy se maneja en Ñuñorco es que, de cerrarse todo sin contratiempos, Rodríguez podría comenzar a entrenarse el día 15 bajo las órdenes de García. No sería un detalle menor: se trataría de un regreso cargado de simbolismo, ya que el “Pulga” volvería al lugar donde inició su camino en el fútbol, antes de construir una extensa y exitosa carrera en el ámbito profesional.

Durante los últimos días, la presencia del delantero en el estadio y sus charlas con dirigentes y trabajadores del club alimentaron la ilusión de hinchas y socios. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, el clima es de optimismo moderado. 

Para Ñuñorco, la posible llegada del ídolo tucumano representaría mucho más que un refuerzo deportivo. Sería un fuerte respaldo al proyecto institucional, un impulso anímico para el plantel y un atractivo especial para el fútbol local, que se vería nuevamente sacudido por el regreso de uno de sus nombres más emblemáticos.

Mientras tanto, el club avanza con la planificación de la temporada y aguarda una definición que podría transformar el inicio del año. 

