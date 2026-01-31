Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cronograma de pagos: los estatales cobrarán el 80% del sueldo de enero a partir del 4 de febrero

La Tesorería General de la Provincia confirmó las fechas para el depósito del complemento salarial.

Cuidado antes de sacar plata del cajero. Cuidado antes de sacar plata del cajero.
Hace 2 Hs

La Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el cronograma para el pago de la parte complementaria del sueldo correspondiente al mes de enero. Se trata del depósito del 80% restante de los haberes para la totalidad de los agentes estatales de Tucumán.

El pago comenzará este miércoles 4 de febrero. En esa jornada percibirán sus salarios los empleados del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Dirección Provincial de Vialidad. También cobrarán el Instituto de Previsión y Seguridad Social, la Sociedad Aguas del Tucumán, el Ente Único de Regulación de Servicios Públicos (Eesept) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.

El jueves 5 de febrero será el turno de la Administración Central, la Defensoría del Pueblo y el área de Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales). Ese mismo día cobrarán parte de los establecimientos educativos provinciales y escuelas secundarias transferidas, junto con el personal del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.

La grilla continuará el viernes 6 de febrero con el resto de las reparticiones de Educación. También se depositarán los haberes del Poder Legislativo y de todo el arco judicial: Corte Suprema, Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Justicia de Paz Legal, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa. Se suman el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Fiscal de Apelación.

El cronograma finalizará el sábado 7 de febrero. En esta fecha cobrarán los empleados de los municipios del interior y las comunas rurales.

El listado de cierre incluye a Educación (gestión privada y terciarios transferidos), ex empleados de Talleres de Tafí Viejo, beneficiarios de Renta Vitalicia (Héroes de Malvinas) y jubilados fuera de convenio. También percibirán sus sueldos los trabajadores de los entes de Turismo, Cultura, Teatro Mercedes Sosa e Infraestructura Comunitaria, así como organismos descentralizados como Recursos Hídricos, Sepapys, el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ipacym y el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.

Temas Dirección Provincial de VialidadSociedad Aguas del TucumánArgentinaTesorería General de la Provincia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
3

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
4

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
5

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
6

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Más Noticias
Enero de calma financiera: el dólar blue se derrumbó $60 y el Riesgo País se mantiene debajo de los 500 puntos

Enero de calma financiera: el dólar "blue" se derrumbó $60 y el Riesgo País se mantiene debajo de los 500 puntos

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Octava Luna:la cartelera

Octava Luna:la cartelera

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

El limón tucumano refuerza su vínculo comercial con Japón

El limón tucumano refuerza su vínculo comercial con Japón

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Comentarios