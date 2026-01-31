Cronograma de pagos: los estatales cobrarán el 80% del sueldo de enero a partir del 4 de febrero

La Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el cronograma para el pago de la parte complementaria del sueldo correspondiente al mes de enero. Se trata del depósito del 80% restante de los haberes para la totalidad de los agentes estatales de Tucumán.
El pago comenzará este miércoles 4 de febrero. En esa jornada percibirán sus salarios los empleados del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Dirección Provincial de Vialidad. También cobrarán el Instituto de Previsión y Seguridad Social, la Sociedad Aguas del Tucumán, el Ente Único de Regulación de Servicios Públicos (Eesept) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.
El jueves 5 de febrero será el turno de la Administración Central, la Defensoría del Pueblo y el área de Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales). Ese mismo día cobrarán parte de los establecimientos educativos provinciales y escuelas secundarias transferidas, junto con el personal del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.
La grilla continuará el viernes 6 de febrero con el resto de las reparticiones de Educación. También se depositarán los haberes del Poder Legislativo y de todo el arco judicial: Corte Suprema, Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Justicia de Paz Legal, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa. Se suman el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Fiscal de Apelación.
El cronograma finalizará el sábado 7 de febrero. En esta fecha cobrarán los empleados de los municipios del interior y las comunas rurales.
El listado de cierre incluye a Educación (gestión privada y terciarios transferidos), ex empleados de Talleres de Tafí Viejo, beneficiarios de Renta Vitalicia (Héroes de Malvinas) y jubilados fuera de convenio. También percibirán sus sueldos los trabajadores de los entes de Turismo, Cultura, Teatro Mercedes Sosa e Infraestructura Comunitaria, así como organismos descentralizados como Recursos Hídricos, Sepapys, el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ipacym y el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.