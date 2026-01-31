Cronograma de pagos: los estatales cobrarán el 80% del sueldo de enero a partir del 4 de febrero

La grilla continuará el viernes 6 de febrero con el resto de las reparticiones de Educación. También se depositarán los haberes del Poder Legislativo y de todo el arco judicial: Corte Suprema, Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Justicia de Paz Legal, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa. Se suman el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Fiscal de Apelación.