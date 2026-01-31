Se despide “Achilata for export”, con dos invitados

CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) despide esta noche la varieté “Achilata for export”, el espectáculo que combina música, canciones, sketchs, comedia, transformismo, clown y mucho más desde una identidad tucumana reforzada por el popular refresco callejero.
En escena estarán Benjamín Tannuré Godward y Pablo Vera como anfitriones mientras que los invitados para esta última función serán Ezequiel Nasci y Luciana Ramayo.
La recepción del público y apertura del patio de comidas será a las 21.30; mientras que el show en sala comenzará una hora más tarde.
Magia
El Mago Calupa hará su show gratuito familiar desde las 19 en la plaza del Barril de San Antonio de Padua, dentro del festival taficeño 40° a la Sombra.
