Se despide “Achilata for export”, con dos invitados
Hace 2 Hs

CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) despide esta noche la varieté “Achilata for export”, el espectáculo que combina música, canciones, sketchs, comedia, transformismo, clown y mucho más desde una identidad tucumana reforzada por el popular refresco callejero.

En escena estarán Benjamín Tannuré Godward y Pablo Vera como anfitriones mientras que los invitados para esta última función serán Ezequiel Nasci y Luciana Ramayo.

La recepción del público y apertura del patio de comidas será a las 21.30; mientras que el show en sala comenzará una hora más tarde.

Magia

El Mago Calupa hará su show gratuito familiar desde las 19 en la plaza del Barril de San Antonio de Padua, dentro del festival taficeño 40° a la Sombra.

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

