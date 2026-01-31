Secciones
EspectáculosGuía para salir

“Pirateando al stand up” llega a El Cadillal
Hace 3 Hs

En el Teatro Armando Díaz de El Cadillal (sobre ruta 347) continuará esta noche a las 21.30 el ciclo de propuestas escénicas de verano con entrada a la gorra, con la obra “Pirateando al stand up”, una creación escrita y dirigida por Federico Vargas e interpretada por Marcelo Marcos.

La obra narra las distintas situaciones y peripecias que debió enfrentar Jack Esperro, un pirata que desembarcó en el dique tucumano y se enfrentó a las aventuras y desventuras de la vida cotidiana en las calles y barrios de San Miguel de Tucumán (desde conseguir un turno en el Anses y hasta evitar los innumerables baches, pasando por su tortuosa vida amorosa), textos que abordan la realidad desde un toque ácido y un lenguaje para todo público.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
3

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
4

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
5

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
6

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Más Noticias
¿De qué murió Catherine O’Hara, la mamá de Mi pobre angelito?

¿De qué murió Catherine O’Hara, la mamá de "Mi pobre angelito"?

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Octava Luna:la cartelera

Octava Luna:la cartelera

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

La madrugada coscoína es territorio de Melina Cabocota

La madrugada coscoína es territorio de Melina Cabocota

Comentarios