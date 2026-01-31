“Pirateando al stand up” llega a El Cadillal

La obra narra las distintas situaciones y peripecias que debió enfrentar Jack Esperro, un pirata que desembarcó en el dique tucumano y se enfrentó a las aventuras y desventuras de la vida cotidiana en las calles y barrios de San Miguel de Tucumán (desde conseguir un turno en el Anses y hasta evitar los innumerables baches, pasando por su tortuosa vida amorosa), textos que abordan la realidad desde un toque ácido y un lenguaje para todo público.