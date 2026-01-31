Convertirán el gas de la basura en garrafas solidarias

La Municipalidad de Tafí Viejo comenzó con las pruebas del proyecto para la implementación de un biodigestor, en el marco de las medidas de cuidado ambiental que lleva adelante la Intendencia
¿Qué es un biodigestor? Es una estructura que permite la descomposición anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno, de los residuos orgánicos y la captación de los gases generados, entre ellos el gas metano, explicó a LA GACETA Daniel Castillo, gerente del Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico (CIAT). Esta tecnología, detalló, permite tratar una parte de las 25 toneladas diarias de materia orgánica que desechan los vecinos.
Castillo precisó que se usará el gas, una vez filtrado, para rellenar garrafas solidarias para los taficeños.
A pesar de que existen antecedentes en la utilización de estas máquinas en Tucumán en la industria citrícola y otras empresas privadas, el gerente del CIAT aseguró que será “el primer ente estatal que posee un biodigestor propio” en el ámbito provincial.
La iniciativa surgió por una solicitud, a principios de 2023, de la Municipalidad taficeña y la Estación Experimental Obispo Colombres. “La idea es empezar las pruebas lo antes posible para que ya esté produciendo gas en marzo”, afirmó Castillo. “Esto se podrá ampliar”, cerró. El CIAT fue inaugurado en el 2018 con la función de procesar todo el material recuperado de los Puntos Verdes, ecocanjes, recolección diferenciada y grandes generadores de la ciudad.