Convertirán el gas de la basura en garrafas solidarias

La iniciativa surgió por una solicitud, a principios de 2023, de la Municipalidad taficeña y la Estación Experimental Obispo Colombres. “La idea es empezar las pruebas lo antes posible para que ya esté produciendo gas en marzo”, afirmó Castillo. “Esto se podrá ampliar”, cerró. El CIAT fue inaugurado en el 2018 con la función de procesar todo el material recuperado de los Puntos Verdes, ecocanjes, recolección diferenciada y grandes generadores de la ciudad.