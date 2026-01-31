Secciones
Política

Convertirán el gas de la basura en garrafas solidarias

Se procesará el 5% de los residuos orgánicos desechados en la planta taficeña.

Convertirán el gas de la basura en garrafas solidarias
Hace 3 Hs

La Municipalidad de Tafí Viejo comenzó con las pruebas del proyecto para la implementación de un biodigestor, en el marco de las medidas de cuidado ambiental que lleva adelante la Intendencia

¿Qué es un biodigestor? Es una estructura que permite la descomposición anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno, de los residuos orgánicos y la captación de los gases generados, entre ellos el gas metano, explicó a LA GACETA Daniel Castillo, gerente del Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico (CIAT). Esta tecnología, detalló, permite tratar una parte de las 25 toneladas diarias de materia orgánica que desechan los vecinos.

Castillo precisó que se usará el gas, una vez filtrado, para rellenar garrafas solidarias para los taficeños.

A pesar de que existen antecedentes en la utilización de estas máquinas en Tucumán en la industria citrícola y otras empresas privadas, el gerente del CIAT aseguró que será “el primer ente estatal que posee un biodigestor propio” en el ámbito provincial.

La iniciativa surgió por una solicitud, a principios de 2023, de la Municipalidad taficeña y la Estación Experimental Obispo Colombres. “La idea es empezar las pruebas lo antes posible para que ya esté produciendo gas en marzo”, afirmó Castillo. “Esto se podrá ampliar”, cerró. El CIAT fue inaugurado en el 2018 con la función de procesar todo el material recuperado de los Puntos Verdes, ecocanjes, recolección diferenciada y grandes generadores de la ciudad.

Temas Tafí ViejoMunicipalidad de Tafí Viejo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
LA GACETA transmitirá en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle
1

LA GACETA transmitirá en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos
2

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo
3

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo"

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
4

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Adriana Rojas hará sonar su violín vallisto en el Festival Nacional de Cosquín
5

Adriana Rojas hará sonar su violín vallisto en el Festival Nacional de Cosquín

Alerta por la anomalía magnética del Atlántico Sur
6

Alerta por la anomalía magnética del Atlántico Sur

Más Noticias
Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Las preguntas del caso Érika Antonella Álvarez que aún no tienen respuestas

Las preguntas del caso Érika Antonella Álvarez que aún no tienen respuestas

“Hecho a mano” rinde tributo a María Elena Walsh en Tafí del Valle

“Hecho a mano” rinde tributo a María Elena Walsh en Tafí del Valle

De lo táctico a lo estratégico: cómo usar la IA para pensar mejor, no solo para responder

De lo táctico a lo estratégico: cómo usar la IA para pensar mejor, no solo para responder

Yolanda Ortiz: Los argentinos somos innovadores, pero no sabemos organizarnos para trabajar juntos

Yolanda Ortiz: "Los argentinos somos innovadores, pero no sabemos organizarnos para trabajar juntos"

Comentarios