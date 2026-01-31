Cartas de lectores: más respeto con Yupanqui

Último día de enero de 1908. Nace un mito en Campo de la Cruz (Pergamino, Provincia de Buenos Aires): Héctor Roberto Chavero. Pasaron apenas 118 años. Su obra monumental es un tejido perfecto en el que enhebró su condición de paisano caminante, una poesía despejada y honda, una guitarra austera y esencial. Atahualpa Yupanqui recorrió lugares que amó mas qué otros: Cerro Colorado (Córdoba), Amaicha, Acheral y Raco. En diferentes ocasiones que tuve de visitar Raco comprobé que, lamentablemente, no quedaron vestigios del homenaje que con un grupo de admiradores de la obra de Yupanqui realizamos el 22 de mayo de 1993. Entre ellos estaban el delegado comunal de ese entonces, Ramón Palacios; Ramón Paz Posse, Bernardo Colombres, Alejandro Padilla, Luis Ruiz Huidobro, Arturo Colombres y destacados residentes. Había pasado un año del fallecimiento de Atahualpa, por lo que con el pueblo, sus autoridades y aquella comisión decidimos levantar a su memoria un monumento realizado por el artista Guillermo Rodríguez, utilizando las piedras, el agua, y el quebracho, a los que él tanto cantó. Además, se designó con el nombre de sus creaciones a 15 de las calles que por aquel entonces componían la villa de Raco. En dicho homenaje participaron músicos como los Hermanos Ábalos, Luis Gentilini, los hermanos Nieva, y otros tucumanos. De todo lo que se hizo hoy no queda nada, ni los carteles de señalización con los nombres de los temas de Yupanqui ni la obra del escultor. Toda esta desidia borra el recuerdo y el permanente homenaje que se debiera tener por tan ilustre compositor y autor. Acheral es otro de los lugares que “Don Ata” le cantó a nuestra luna tucumana. En 2009 se inauguró una muestra-museo donde se rendía honor a su nombre con objetos personales como sus libros, guitarras y su poncho. Recorriéndolo nos acercábamos íntimamente a su persona, pero tampoco me consta que todo siga en pie. Como decía “Don Ata”: “siempre ando por todas partes, y siempre vuelvo a Tucumán”.