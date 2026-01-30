Luciano Chincarini: “No trabajamos en ningún Pre-Lluvia, sino todo el año”

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Luciano Chincarini, se refirió a los trabajos de infraestructura y de limpieza para combatir las inundaciones y aseguró que la ciudad actúa todo el año sobre el sistema pluvial. “Nosotros no trabajamos en ningún programa Pre Lluvia, queremos erradicar esa palabra de nuestra agenda de trabajo”, lanzó.