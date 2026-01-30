Secciones
Luciano Chincarini: “No trabajamos en ningún Pre-Lluvia, sino todo el año”

El funcionario capitalino habló de las obras para combatir inundaciones y dijo que “no hay que ocuparse tres meses antes de las tormentas”.

Hace 2 Hs

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Luciano Chincarini, se refirió a los trabajos de infraestructura y de limpieza para combatir las inundaciones y aseguró que la ciudad actúa todo el año sobre el sistema pluvial. “Nosotros no trabajamos en ningún programa Pre Lluvia, queremos erradicar esa palabra de nuestra agenda de trabajo”, lanzó.

El funcionario capitalino aseguró que, por órdenes de la intendenta, Rossana Chahla, el municipio abrió un comité de alerta en el invierno pasado. “El Pre Lluvia es trabajar tres meses antes de las tormentas, y vos no tenés que trabajar tres meses antes; tenés que trabajar todo el año en el sistema pluvial de la ciudad”, remarcó, en comunicación con Buen Día Verano, de LG Play.

El plan Pre Lluvia es conocido como una de las políticas de Estado empleadas por el Gobierno provincial. Sobre sus dichos, Chincarini deslizó que “seguramente ya lo van a erradicar ellos también y van a hacer un programa permanente de mantenimiento de los sistemas pluviales como tenemos en la ciudad”.

El funcionario explicó que la planificación establecida el año pasado dio paso al relevamiento con tecnología Lidar (por Light Detection and Ranging), por el cual se conoció cómo se mueve el agua en la ciudad según los distintos tipos de lluvias. Esto permitió agrandar canales, como el Irineo Leguizamo, para mejorar la capacidad de escurrimiento, entre otros trabajos.

