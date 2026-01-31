Si hiciste una producción audiovisual, esta convocatoria puede llevarla a España

Es normal pensar al cine argentino circulando dentro del país, pero cada vez son más los espacios internacionales que buscan darle visibilidad. En ese marco, el Festival de Cine BAAR anunció la apertura de su convocatoria para la tercera edición, que se llevará a cabo del 21 al 26 de octubre de 2026 en Barcelona, España.
El festival se celebra por tercera vez en esa ciudad y mantiene su esencia como experiencia cinematográfica enfocada en difundir el cine argentino contemporáneo.
Quiénes pueden participar
La convocatoria está dirigida a películas producidas en Argentina desde enero de 2025, así como a obras realizadas por cineastas argentinos que residan en el exterior.
También se contemplan producciones de realizadores extranjeros que reflejen valores argentinos, ya sea desde lo temático o desde su participación creativa.
Pueden postularse largometrajes y cortometrajes de ficción y documentales. En el caso de películas rodadas en otro idioma, es requisito contar con subtítulos en español en formato .srt. La inscripción es gratuita en esta edición.
Secciones y categorías
El Festival BAAR contará con varias secciones:
- La Competencia Oficial reunirá largometrajes y cortometrajes realizados en Argentina a partir de 2025.
- Argentinos por el Mundo estará dedicada a obras de realizadores argentinos que viven en el exterior.
- Baarcito incluirá películas dirigidas al público infantil.
- Mientras que Panorama y Puentes exhibirán producciones contemporáneas fuera de competencia.
Las categorías incluyen largometrajes, cortometrajes, documentales y obras distinguidas por la Academia de Cine Argentina, que apoya oficialmente al festival.
Premios y proyecciones
Las películas seleccionadas se proyectarán en los Cinemes Girona, una de las salas más destacadas de Barcelona, con la presencia de personalidades de la industria cinematográfica española e internacional.
Entre los premios se otorgará el reconocimiento a la Mejor Película en Competencia, Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Película realizada por Argentinos por el Mundo, además de un premio tallado a mano por un artista internacional.
Cómo inscribirse
Las postulaciones pueden realizarse a través de la plataforma Festhome o enviando el enlace y la información requerida a programacion@baarfestival.com
El plazo para inscribirse vence el 31 de agosto de 2026. Las películas seleccionadas serán notificadas durante octubre.