Lucas Victoriano fue presentado como nuevo entrenador de Quimsa

El tucumano asumió oficialmente como DT del equipo santiagueño en una conferencia de prensa realizada en el Estadio Ciudad. Regresa al club tras su paso como asistente en la temporada 2016/17 y debutará el lunes ante Peñarol.

JERARQUÍA. El entrenador, con reciente paso por España, llega al club para mejorar su pasar por La Liga Nacional | FOTO: Quimsa vía Facebook
Hace 2 Hs

Lucas Victoriano fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Quimsa en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad. El entrenador tucumano inicia así una nueva etapa al frente del conjunto santiagueño, y ya empieza a preparar su debut en la Liga Nacional de Basquet

Durante el acto, el presidente de la Asociación Atlética Quimsa, Gerardo Montenegro, destacó la llegada del nuevo entrenador y valoró su trayectoria. “Es un placer presentarlo como nuevo entrenador que se suma a nuestro proyecto deportivo. Conoce el club, es un técnico que ha ganado títulos nacionales e internacionales y entiende la pasión del santiagueño por el básquet”, remarcó.

En sus primeras palabras como DT de la “Fusión”, Victoriano expresó su entusiasmo por el desafío. “Estoy contento de llegar a una institución que siempre quiere más. Ser competitivo es parte de mi esencia”, señaló. Además, destacó la ambición histórica del club. “Llego para representar a un equipo que siempre buscó ser protagonista. Es bueno estar en un club donde los dirigentes saben lo que quieren”, afirmó.

PRESENTACIÓN. El presidente del club, Gerardo Montenegro, posando junto a Victoriano con la camiseta de Quimsa.

El entrenador también hizo referencia a su vínculo con la provincia y al conocimiento previo del contexto. “Siendo tucumano y tras haber dirigido en contra en varias oportunidades, conozco muy bien el ambiente de Santiago del Estero”, contó. Y, por otro lado, aseguró que va a dedicarle todo su tiempo a la conducción del equipo. “Voy a dar el cien por ciento, disfrutar del proceso”, aseguró.

Victoriano no esquivó el análisis del desafío que implica su llegada tras el ciclo anterior. “Quimsa siempre quiere más y no es nada fácil mantenerse tantos años en la élite”, sostuvo. En ese sentido, reconoció el trabajo de su antecesor. “No es sencillo suceder el gran trabajo que realizó Leandro Ramella”, se sinceró.

El DT de 48 años también se refirió a su última experiencia en el exterior. “Vengo de un paso por España que no salió como esperaba, pero que terminó siendo muy enriquecedor para mí, siempre manteniendo mi esencia y mi entrega por el básquet”, relató.

Por último, Victoriano analizó el contexto de la Liga Nacional y la paridad del torneo. “Nos encontramos con una competencia larga y muy pareja, donde varios equipos que buscan ser protagonistas no están en los puestos esperados”, evaluó. Sobre la actualidad del equipo en la tabla de clasificaciones, el entrenador fue tajante. “Hay tiempo para trabajar. Son doce los equipos que clasifican a los playoffs”, concluyó.

El debut de Lucas VIctoriano como entrenador de Quimsa será el próximo lunes, cuando el conjunto santiagueño reciba a Peñarol desde las 22.10 en el Estadio Ciudad.

Temas Santiago del EsteroLiga Nacional de BásquetAsociación Atlética QuimsaLucas Victoriano
