Kendry Páez llegó a Buenos Aires para convertirse en refuerzo de River
El juvenil ecuatoriano arribó a Buenos Aires para firmar su contrato a préstamo por 18 meses. El acuerdo con Chelsea no incluye cargo ni opción de compra, pero contempla cláusulas de repesca semestrales y un derecho de vidriera para el club de Núñez.
Kendry Páez arribó a la Argentina en las últimas horas y se prepara para convertirse oficialmente en nuevo jugador de River. El volante ofensivo ecuatoriano, una de las mayores promesas del fútbol sudamericano, se someterá a la revisión médica de rigor y, si no surge ningún contratiempo, sellará su vínculo a préstamo por los próximos 18 meses con el club de Núñez.
La operación se cerró de manera silenciosa y terminó por sorprender incluso en el propio mundo River. El zurdo de apenas 18 años llegará cedido desde Chelsea, dueño de su pase, luego de un paso con escasa continuidad por Racing Club de Estrasburgo. Será el cuarto refuerzo del equipo que conduce Marcelo Gallardo en este 2026 y una incorporación pensada tanto a corto como a mediano plazo.
#AHORA - Â¡Â¡ACOMPAÃADO POR LA ROCA, LLEGÃ KENDRY PÃEZ A ARGENTINA PARA FIRMAR CON RIVER!! Â¡Â¡REFUERZO TOP PARA EL MUÃECO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) January 30, 2026
ðº #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bWEufdp1Kp
El acuerdo entre las partes se concretó sin cargo y sin opción de compra, aunque con una particularidad clave: el club londinense se reservó la posibilidad de ejecutar cláusulas de repesca cada seis meses. A su vez, River logró asegurarse un derecho de vidriera ante una eventual transferencia futura, consciente del potencial económico que representa el futbolista.
Luego de la victoria ante Gimnasia, el propio Gallardo confirmó la llegada del juvenil y explicó los motivos de la apuesta. “Se va a sumar si todo sale bien por 18 meses. Es bueno que tenga ese período de adaptación”, relató el entrenador. “Es un joven talento, lo veníamos observando. Emigró rápido a Chelsea, no venía teniendo continuidad e hicimos un intento en junio. No se pudo y mantuvimos contacto”, contó.
Páez irrumpió con fuerza en la Primera División de Independiente del Valle cuando tenía apenas 15 años y rápidamente fue catalogado como una joya generacional. Su impacto fue inmediato: debutó en la selección mayor de Ecuador a los 16 y se convirtió en el anotador y asistidor más joven en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas, tras marcar ante Bolivia en La Paz.
Un poco de lo que es Kendry PÃ¡ez, el nuevo jugador de River. pic.twitter.com/9uFv3spqZr— Pato Canulli (@PatoCanulli) January 29, 2026
Ese crecimiento acelerado despertó el interés de Chelsea, que lo adquirió cuando aún era menor de edad por una cifra cercana a los 20 millones de dólares. Sin embargo, su adaptación al fútbol europeo no fue sencilla. En Estrasburgo, dentro de un plantel con fuerte presencia juvenil, no logró afianzarse: disputó 21 partidos oficiales, fue titular en apenas siete oportunidades y marcó un solo gol en la Ligue 1.
Con el Mundial en el horizonte, el objetivo de Páez es claro: encontrar regularidad y continuidad, algo que no pudo sostener en Europa. En River no tendrá un lugar garantizado, pero sí un contexto competitivo y exigente para sumar minutos. En ese esquema, aparece como una alternativa creativa detrás de Juan Fernando Quintero, en un plantel que busca jerarquía y variantes ofensivas.