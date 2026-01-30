Kendry Páez llegó a Buenos Aires para convertirse en refuerzo de River

Páez irrumpió con fuerza en la Primera División de Independiente del Valle cuando tenía apenas 15 años y rápidamente fue catalogado como una joya generacional. Su impacto fue inmediato: debutó en la selección mayor de Ecuador a los 16 y se convirtió en el anotador y asistidor más joven en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas, tras marcar ante Bolivia en La Paz.