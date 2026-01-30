Secciones
Según la numerología, esto dice tu fecha de nacimiento sobre quién sos

La disciplina invita a un autodescubrimiento profundo basado en uno de los números más importantes de nuestras vidas.

Una sencilla suma puede darte grandes devoluciones sobre tus principales aspectos de vida. Una sencilla suma puede darte grandes devoluciones sobre tus principales aspectos de vida. Foto: Freepik
Hace 1 Hs

La numerología invita desde hace miles de años a seguir un camino guiado por los números. Al comprender el significado de estos, podemos aprender más sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea, según indican los preceptos de esta disciplina.

Uno de los números que marcará nuestra personalidad y misión será nuestra fecha de nacimiento para la que tomaremos todos los números y los reduciremos. Esto quiere decir que, si una persona nació el 13 de abril de 1996, se deberá hacer la suma de cada cifra hasta obtener un solo número. 

Por ejemplo: 1+3+0+4+1+9+9+6. El resultado es 33, por lo que volveremos a hacer una suma hasta quedarnos con un solo número: 3+3=6. Este último resultado será el que nos guie en la numerología.

Qué dice la numerología de tu personalidad

Número 1

Quienes poseen esta cifra son considerados pioneros, independientes, líderes naturales e innovadores. Su principal herramienta es la fuerza que hay en su constancia e iniciativa de las cosas. Su ruta está colmada de logros y metas pero tienen tendencia a estar solos.

Número 2

Son la reencarnación de la bondad y cooperación para con el otro, la energía de este número está dirigida al bienestar y servicio de los demás, pero esto puede ser peligroso ya que pueden sentirse inseguros o depresivos. Deben aprender a mantener el equilibrio entre la bondad de ayudar y el hecho de cuidarse.

Número 3

Las personas de este número están caracterizadas por su gran imaginación y el don de comunicarse. Son ambiciosas y optimistas, lo que las llevará a querer la atención y reconocimiento de sus pares. Deben ser cuidadosas con la dispersión e irresponsabilidad.

Número 4

Son el pilar fundamental de los proyectos o empresas. Trabajadores únicos, responsables, enfocados en sus responsabilidades, disciplinados. Son como piedras y esa puede ser su debilidad. Es clave que aprendan a confiar y a tener una apertura a lo nuevo.

Número 5

Caracterizadas por ser almas jóvenes que se expresan y comunican, a tal punto que literalmente se pueden dedicar a eso, como carreras de periodismo o comunicación. Sin embargo son impulsivos y precipitados por lo que necesitan frenar antes de actuar.

Número 6

Son conocidos como los dioses de la belleza y la armonía. Se centran totalmente en el amor, la casa y la familia y buscan el arte y la belleza en todos los aspectos de su vida, su búsqueda de agradar y ser aprobados puede ser su debilidad. Por lo que deben aprender a poner los límites.

Número 7

Son almas soñadoras y místicas ya que están todo el tiempo buscando en el aspecto trascendental y espiritual. Se despegan fácilmente de lo material, pero deben poner atención y cuidado, ya que pueden perderse en ilusionismos. Deben mantener el balance entre lo terrenal y espiritual.

Número 8

Conocidos por ser determinados y disciplinados, cosas por las que han obtenido grandes logros. Además son líderes natos pero es necesario que sean moderados y puedan ver las cosas desde otra perspectiva equilibrada.

Número 9

Si tu fecha arroja un 9, sos un buscador de la perfección y la verdad. Estas personas viven en un constante viaje espiritual y son tan sabias que otras personas los toman como guías. Sin embargo, es necesario que pongan cuidado en las confusiones o incoherencias.

