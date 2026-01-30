Secciones
¿Qué santo se celebra este 31 de enero?

El santoral rinde homenaje a San Juan Bosco, Santa Marcela y San Geminiano, entre otros.

Este 31 de enero, la Iglesia católica rinde homenaje en su santoral a San Juan Bosco, Santa Marcela y San Geminiano, entre a otros santos y beatos.

San Juan Bosco nació en Becchi, aldea de Castelnuovo de Asti ubicada en el Piamonte italiano, en 1815. De origen humilde, tuvo que trabajar para estudiar. También sacaba tiempo para hablar de Dios a otros jóvenes; para atraer su atención, hacía de ilusionista, titiritero o de músico.

Se ordenó sacerdote en 1841. Ya como religioso, fundó las tres instituciones que conforman los Salesianos. En ellas se integra la congregación religiosa Sociedad de San Francisco de Sales, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y la Asociación de Salesianos Cooperadores.

Murió en Turín el 31 de enero de 1888 y fue canonizado por Pío XI en 1934.

San Juan Bosco es el patrón del cine después de que en 1994, coincidiendo con el centenario de la creación del séptimo arte, la Santa Sede lanzara la propuesta de buscarle un patrón. Él contó con muchos puntos a su favor al tratarse de uno de los santos que más ha interpelado a guionistas, productores y directores de todo el mundo. El santoral del Vaticano recuerda que también es patrón de los jóvenes, aprendices y estudiantes. Asimismo se le considera patrono de magos e ilusionistas, de la gente del circo, de los editores católicos y del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra.

Por su parte, Santa Marcela fue la primera matrona romana que difundió los principios del monacato entre las vírgenes y viudas nobles. Reunidas en su palacio en Roma, rezaban, ayunaban y hacían penitencia bajo la guía de San Jerónimo. Marcela murió durante el saqueo de los visigodos en el 410.

Frases inspiradoras de Don Bosco para la juventud

"Alegría, estudio y piedad: es el mejor programa para hacerte feliz y que más beneficiará tu alma."

"Para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución".

"Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse"

Santoral de hoy

San Juan Bosco

Santa Marcela

San Francisco Xavier María Bianchi

San Geminiano

San Metrano

Beata Ludovica Albertoni


