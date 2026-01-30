¿Qué santo se celebra este 31 de enero?

San Juan Bosco es el patrón del cine después de que en 1994, coincidiendo con el centenario de la creación del séptimo arte, la Santa Sede lanzara la propuesta de buscarle un patrón. Él contó con muchos puntos a su favor al tratarse de uno de los santos que más ha interpelado a guionistas, productores y directores de todo el mundo. El santoral del Vaticano recuerda que también es patrón de los jóvenes, aprendices y estudiantes. Asimismo se le considera patrono de magos e ilusionistas, de la gente del circo, de los editores católicos y del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra.