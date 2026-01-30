Un argentino creó un juego para aprender Excel más rápido y sin pagar cursos

Excel sigue siendo una de las herramientas más solicitadas en el mercado laboral, pero aprender a usarlo bien no siempre es accesible. Muchos cursos son caros, demandan tiempo y se basan en métodos poco dinámicos.
Frente a ese problema, Gonzalo Agüero, estudiante universitario de administración, decidió cambiar la lógica tradicional de aprendizaje y apostar por una alternativa distinta: aprender Excel jugando.
Una plataforma pensada para aprender haciendo
La propuesta se llama particulardeexcel.com, una página web de aprendizaje y corrección dinámica totalmente gratuita. Allí, los usuarios no solo observan cómo se resuelven ejercicios, sino que practican directamente con consignas interactivas.
El sistema corrige de manera automática y ofrece feedback inmediato, lo que permite detectar errores en el momento y avanzar a ritmo propio. El diseño es visual, simple y motivador, pensado para que aprender Excel no sea una experiencia tediosa, sino clara y entretenida.
Quién está detrás del proyecto
El creador es Gonzalo Agüero, estudiante avanzado de la Licenciatura en Administración en la Universidad Nacional del Sur, con base en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Además de su formación académica, cuenta con experiencia en capacitación y análisis de datos.
Se desempeña como consultor y capacitador en Excel y Power BI, y trabaja en entornos corporativos donde el manejo de información es clave para la toma de decisiones. Esa experiencia fue la base para trasladar situaciones reales de trabajo a un formato lúdico y accesible.
Aprender jugando, una tendencia en crecimiento
La idea parte de una premisa cada vez más validada: el aprendizaje lúdico permite retener hasta un 75% más de conocimiento que los métodos tradicionales. En lugar de memorizar pasos, el usuario aprende resolviendo problemas concretos, como si estuviera jugando.
Actualmente las habilidades digitales son cada vez más necesarias y la plataforma apunta a democratizar el acceso al conocimiento técnico y acercarlo a quienes no pueden pagar cursos privados.
Con una lógica simple y gratuita, el proyecto se suma a una nueva forma de aprender, más cercana a los hábitos digitales actuales.