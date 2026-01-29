“Comunión de sangre”, el mito en un pueblo de Luxemburgo

Cuatro años después de su estreno europeo y de haber sido nominada como mejor película en la sección Panorama del Festival de Sitges (dedicado al cine de terror), se estrena en la provincia “Comunión de sangre”, una coproducción belga-luxemburguesa; que una realización de ese origen llegue a las salas locales es una extrañeza en sí misma.
Elaine es una madre soltera que está perturbada por el comportamiento extraño y sumamente agresivo de su pequeño hijo Martin, por lo que visita a los parientes de su difunto padre en una pequeña ciudad donde se esconde una naturaleza oscura.
Cuando se da cuenta de que Martin podría volverse un hombre-lobo más al ser parte de una familia maldita, Elaine se ve obligada a luchar desesperadamente por el futuro de su hijo y evitar que el destino heredado se imponga. Dirigida y escrita por Jacques Molitor, el elenco está integrado por Louise Manteau, Victor Dieu, Marja-Leena Junker y Jules Werner.