Conmoción en Taco Ralo: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Una mujer de 50 años y un hombre de 60 fueron hallados sin vida en una vivienda. La intervención policial se inició tras la denuncia de una familiar que manifestó temor por la posible comisión de un hecho violento.

Hace 1 Hs

Un profundo impacto causó en la localidad de Taco Ralo el hallazgo de dos personas sin vida en una vivienda, en un hecho que es investigado como un presunto femicidio seguido de suicidio.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Luisa Elizabeth Mendoza, de 50 años, con domicilio en San Pedro de Guasayán. El otro cuerpo corresponde a Orlando Vicente Albornoz, de 60 años, domiciliado en calle Libertad s/n, en Taco Ralo, lugar donde fueron encontrados ambos cuerpos.

Esta mañana, alrededor de las 8.50, se había acercado a la comisaría una hermana de Albornoz diciendo desconocer el paradero de su hermano y expresando su temor de que este hubiera cometido algún hecho contra su ex pareja, de quien se encontraba separado desde diciembre pasado.

Ante esta situación, personal policial de la dependencia se dirigió al domicilio señalado. Al ingresar a una de las habitaciones de la vivienda, los efectivos encontraron los cuerpos de ambas personas.

De inmediato, se dispuso la colocación de un perímetro de seguridad en el lugar y se dio intervención a la Unidad Fiscal correspondiente, que quedó a cargo de las actuaciones para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias del trágico episodio.

Temas Policía de TucumánTaco Ralo
