Temporal en Tucumán: la entrada a Aguilares, afectada por los escombros y la acumulación de agua

Ayer, vecinos del lugar realizaron una manifestación y cortaron la Ruta Nacional 38 para reclamar asistencia y la intervención de maquinaria que permita drenar el agua acumulada. Como respuesta, se realizaron trabajos de emergencia que incluyeron la apertura de un canal, para lo cual fue necesario romper parte de la ruta. El agua escurre hacia un sector bajo, donde se forma una laguna provisoria antes de volver a desembocar en el río Medina.