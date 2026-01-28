Temporal en Tucumán: la entrada a Aguilares, afectada por los escombros y la acumulación de agua
Las lluvias registradas en los últimos días siguen generando serias complicaciones en el sur de la provincia. En Aguilares, una de las entradas principales permanece afectada por la acumulación de agua y escombros, producto del desborde del río Medina. La zona más comprometida corresponde al acceso al barrio Alto de Villanueva, uno de los sectores más afectados de la ciudad.
LA GACETA hizo un recorrido por la zona y allí, según se pudo observar, el agua alcanza en algunos tramos una altura cercana a la rodilla, dificultando la circulación y generando preocupación entre los vecinos. El panorama es similar al de Concepción, ubicada a pocos kilómetros, donde también se registraron anegamientos tras las precipitaciones.
Ayer, vecinos del lugar realizaron una manifestación y cortaron la Ruta Nacional 38 para reclamar asistencia y la intervención de maquinaria que permita drenar el agua acumulada. Como respuesta, se realizaron trabajos de emergencia que incluyeron la apertura de un canal, para lo cual fue necesario romper parte de la ruta. El agua escurre hacia un sector bajo, donde se forma una laguna provisoria antes de volver a desembocar en el río Medina.
En el lugar se pudo observar la presencia de obreros municipales y maquinaria aportada por Vialidad, quienes trabajan para aliviar la situación. Según lo informado, las tareas continuarán en los próximos días con el objetivo de mejorar el escurrimiento y reducir el impacto de nuevas lluvias.
Desde el municipio indicaron que se realizaron recorridos por los barrios anegados y se brindó asistencia a las familias afectadas, con la entrega de mercadería y bolsas de arena para proteger las viviendas. Además, se dispuso que el personal municipal permanezca abocado a la atención de las necesidades de los vecinos.
A todo esto rige una alerta meteorológica amarilla para la provincia, con posibilidad de nuevas tormentas que podrían afectar tanto a la capital como a la zona sur.