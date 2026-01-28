¿Qué se hizo en la cara Maxi López?: el cambio que provocó una comparación con L-Gante

Maxi López regresó a la Argentina con una imagen renovada y una figura más esbelta. El deportista estrenó además un nuevo rol en la costa y un retoque estético facial que los televidentes de MasterChef Celebrity (Telefe) detectaron rápidamente. En dicho certamen, el exfutbolista se posiciona actualmente como el principal candidato al título de este año.
El jugador renovó su dentadura por completo, cambio que generó comparaciones inmediatas con L-Gante en las redes sociales. Asimismo, diversos usuarios señalaron a Wanda Nara como responsable de esta transformación, bajo el argumento de representar una influencia que lo condujo hacia el mundo de los canjes publicitarios.
Los comentarios en redes que desató la nueva imagen de Maxi López
Las reacciones en X no tardaron en aparecer ante el evidente cambio físico del exjugador. “¿Qué se hizo?“, ”Por ahí no era, Maxi", “Esta Wanda lleva a todos a hacerse lo mismo”, “¿Qué le pasó en la boca a Maxi López?“, ”¿Qué te pusieron? Sacate eso", “No puedo dejar de mirar lo que se hizo en la cara y la boca”, destacan entre los comentarios de los usuarios en la red social.
A pesar de las críticas recibidas, López explicó que le colocaron carillas. “Estoy súper contento, súper feliz. Es un proceso súper tranquilo”, reconoció sobre su tratamiento dental, mostrándose ajeno a la controversia generada.
Cómo es la vida personal de Maxi López
Maxi López disfruta un presente muy favorable. El 31 de diciembre se convirtió en padre por quinta vez tras el nacimiento de Lando, fruto de su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson; además, consiguió empleo en el canal Olga desde la playa.
A esto se suma su gran desempeño en MasterChef Celebrity (Telefe), donde se perfila como el favorito al título. Esto es pese a los fuertes rumores sobre el malestar de sus compañeros, quienes sienten que el participante goza de privilegios.