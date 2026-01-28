¿Qué se hizo en la cara Maxi López?: el cambio que provocó una comparación con L-Gante

Los comentarios en redes que desató la nueva imagen de Maxi López

Las reacciones en X no tardaron en aparecer ante el evidente cambio físico del exjugador. “¿Qué se hizo?“, ”Por ahí no era, Maxi", “Esta Wanda lleva a todos a hacerse lo mismo”, “¿Qué le pasó en la boca a Maxi López?“, ”¿Qué te pusieron? Sacate eso", “No puedo dejar de mirar lo que se hizo en la cara y la boca”, destacan entre los comentarios de los usuarios en la red social.