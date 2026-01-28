Secciones
EspectáculosFamosos

¿Qué se hizo en la cara Maxi López?: el cambio que provocó una comparación con L-Gante

El deportista estrenó además un nuevo rol en la costa y un retoque estético facial que los televidentes de MasterChef Celebrity (Telefe) detectaron rápidamente.

¿Qué se hizo en la cara Maxi López?: el cambio que provocó una comparación con L-Gante Maxi López y su nuevo cambio de look
Hace 1 Hs

Maxi López regresó a la Argentina con una imagen renovada y una figura más esbelta. El deportista estrenó además un nuevo rol en la costa y un retoque estético facial que los televidentes de MasterChef Celebrity (Telefe) detectaron rápidamente. En dicho certamen, el exfutbolista se posiciona actualmente como el principal candidato al título de este año.

Maxi López rompió el silencio tras la polémica por sus dichos y contó que habló con Flor de la V

Maxi López rompió el silencio tras la polémica por sus dichos y contó que habló con Flor de la V

El jugador renovó su dentadura por completo, cambio que generó comparaciones inmediatas con L-Gante en las redes sociales. Asimismo, diversos usuarios señalaron a Wanda Nara como responsable de esta transformación, bajo el argumento de representar una influencia que lo condujo hacia el mundo de los canjes publicitarios.

Los comentarios en redes que desató la nueva imagen de Maxi López

Las reacciones en X no tardaron en aparecer ante el evidente cambio físico del exjugador. “¿Qué se hizo?“, ”Por ahí no era, Maxi", “Esta Wanda lleva a todos a hacerse lo mismo”, “¿Qué le pasó en la boca a Maxi López?“, ”¿Qué te pusieron? Sacate eso", “No puedo dejar de mirar lo que se hizo en la cara y la boca”, destacan entre los comentarios de los usuarios en la red social.

A pesar de las críticas recibidas, López explicó que le colocaron carillas. “Estoy súper contento, súper feliz. Es un proceso súper tranquilo”, reconoció sobre su tratamiento dental, mostrándose ajeno a la controversia generada.

Cómo es la vida personal de Maxi López

Maxi López disfruta un presente muy favorable. El 31 de diciembre se convirtió en padre por quinta vez tras el nacimiento de Lando, fruto de su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson; además, consiguió empleo en el canal Olga desde la playa.

A esto se suma su gran desempeño en MasterChef Celebrity (Telefe), donde se perfila como el favorito al título. Esto es pese a los fuertes rumores sobre el malestar de sus compañeros, quienes sienten que el participante goza de privilegios.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

Lo más popular
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
1

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
2

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
3

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
4

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido
5

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba
6

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

Más Noticias
Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios