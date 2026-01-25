Secciones
Fito Páez sorprendió con un mensaje a Sofía Gala y encendió rumores de romance en las redes

El músico saludó a la actriz por su cumpleaños con un posteo cargado de afecto y una foto juntos que no pasó desapercibida. El intercambio despertó especulaciones entre sus seguidores.

¿ESTÁN EN PAREJA?. Fito Páez y Sofía Gala despertaron rumores de romance. ¿ESTÁN EN PAREJA?. Fito Páez y Sofía Gala despertaron rumores de romance.
Hace 2 Hs

Fito Páez volvió a ser tendencia en las redes sociales tras compartir un inesperado y afectuoso mensaje dedicado a Sofía Gala Castiglione, que rápidamente despertó rumores de un posible romance. El saludo coincidió con el cumpleaños número 39 de la actriz y revolucionó a los fanáticos del cantante.

“¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió Páez en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que se los ve juntos a bordo de un avión, un detalle que llamó especialmente la atención y dejó en evidencia que ya compartieron al menos un viaje.

La publicación no tardó en generar reacciones y comentarios, tanto de seguidores como del propio entorno artístico. La actriz respondió al posteo con un mensaje igualmente cariñoso: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, expresó, alimentando aún más las especulaciones.

El intercambio público entre ambos se dio en un contexto particular, ya que cabe recordar que en agosto de 2025 Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej, con quien mantuvo una relación de 10 años. Desde entonces, el músico había mantenido un bajo perfil en lo referido a su vida sentimental.

Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación, el tono de los mensajes y la imagen compartida fueron suficientes para que las redes sociales se llenaran de comentarios y conjeturas sobre un posible nuevo vínculo entre el reconocido artista y la actriz.

