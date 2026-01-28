Crece el tráfico a Bolivia de camionetas y motopartes robadas

Los robos de camionetas y de motos de alta gama para ser vendidas en Bolivia o intercambiadas por droga parecen no tener fin. En menos de un mes, en el marco del Operativo Lapacho, se realizaron cinco procedimientos en los que se hallaron vehículos y motopartes que eran transportados hacia el vecino país. El envío por encomiendas, como sucede con las drogas, la mercadería de contrabando y las hojas de coca, también es un sistema utilizado por las organizaciones que desarrollan esta modalidad delictiva.
El caso más resonante se registró hace una semana en el puesto de 7 de Abril, al noreste de la provincia. Los uniformados detuvieron a dos hombres que se movilizaban en una Toyota Hilux. Al realizar el control, detectaron anomalías en la documentación del vehículo, que estaba a nombre de una mujer oriunda de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Al ampliar las averiguaciones, descubrieron que la camioneta había sido robada el 9 de enero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mientras se realizaban esas diligencias, los efectivos advirtieron que, casi en simultáneo, se había detenido un VW Vento con dos ocupantes. Al intentar identificarlos, los sospechosos huyeron del lugar. Tras una persecución, lograron interceptarlos y, al requisar el vehículo, encontraron un arma, por lo que ambos fueron aprehendidos.
El martes 20 fue un día movido en ese puesto de control. Mientras los efectivos realizaban las actuaciones, un camionero que pasaba por el lugar les informó que, a unos cinco kilómetros, había una Hilux abandonada en la banquina. Los uniformados se trasladaron hasta allí y no sólo confirmaron la versión, sino que además establecieron que la camioneta había sido robada el 11 de enero, también en CABA.
Los investigadores sospechan que desbarataron a una organización dedicada al robo y traslado de camionetas. En este caso surgieron varios datos que llamaron la atención: todos los acusados son oriundos de la localidad salteña de Salvador Mazza; los vehículos fueron trasladados pocos días después de haber sido sustraídos; tenían colocados dominios correspondientes a rodados del mismo color, pero a nombre de otras personas; y utilizaban el sistema narco conocido como “puntero”, es decir, un cómplice que va indicando la ubicación de los controles.
Sorpresa
“En estos días también descubrimos otra modalidad, lo que nos hace sospechar que estas organizaciones están buscando alternativas para burlar los controles”, sostuvo el comisario Fabio Ferreyra, a cargo del Operativo Lapacho. En apenas tres días, los efectivos detectaron el traslado ilegal de motores de una camioneta y de un automóvil.
El primer procedimiento se concretó en 7 de Abril. Los policías requisaron un camión que transportaba bultos y, en uno de ellos, encontraron el motor de una Hilux. Luego confirmaron que pertenecía a un rodado robado en la provincia de Buenos Aires. La carga había partido desde esa jurisdicción y tenía como destino final Salvador Mazza.
Un día después, pero esta vez en Cabo Vallejo, los uniformados descubrieron que un hombre oriundo de San Luis transportaba en un VW Suran el motor de un VW Gol que había sido robado en junio en Mendoza. Se presume que el sospechoso se dirigía a una ciudad que limita con Bolivia.
También motos
En las últimas semanas también se registraron secuestros de motopartes de motocicletas de alta gama que, en su mayoría, habían sido robadas en otras provincias. El procedimiento más importante se realizó el 23 de diciembre en la localidad de Las Cejas, al este de Tucumán. Los efectivos controlaron un micro que había partido desde Buenos Aires y tenía como destino Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
En la bodega del colectivo hallaron cinco cajas que contenían piezas de distintas motocicletas. Tras anotar los números de serie y solicitar información sobre su origen, confirmaron a través de una base de datos que se trataba de motopartes de una Honda XR 190 que había sido sustraída en CABA.
El martes 13 y el sábado 17, en 7 de Abril, los pesquisas detectaron el envío por encomienda de una KTM y una Zanella. En ambos casos, los rodados -robados en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora- habían sido prolijamente embalados en tres cajas que partieron desde Buenos Aires con destino a Salvador Mazza.
El comisario Ferreyra indicó: “desde que se implementó el Operativo Lapacho hemos concretado numerosos procedimientos de estas características. No sólo se secuestraron bienes robados, sino también vehículos por otras irregularidades, entre ellas por ser mellizos, por deudas impositivas o porque no habían sido totalmente abonados”.