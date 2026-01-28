Crece el tráfico a Bolivia de camionetas y motopartes robadas

Los robos de camionetas y de motos de alta gama para ser vendidas en Bolivia o intercambiadas por droga parecen no tener fin. En menos de un mes, en el marco del Operativo Lapacho, se realizaron cinco procedimientos en los que se hallaron vehículos y motopartes que eran transportados hacia el vecino país. El envío por encomiendas, como sucede con las drogas, la mercadería de contrabando y las hojas de coca, también es un sistema utilizado por las organizaciones que desarrollan esta modalidad delictiva.