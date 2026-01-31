Historia, playas y gastronomía top: Verano en el norte peruano

Entre las playas más emblemáticas de la región se encuentran Colán, Vichayito y Cabo Blanco, esta última famosa por haber sido la preferida del escritor Ernest Hemingway. Máncora, por su parte, seduce a los viajeros por su ambiente vibrante, con opciones para hacer surf o buceo. Muy cerca se encuentra el balneario Playa Los Organos, conocido por sus aguas turquesas, oleaje ideal para surf, muelle pesquero artesanal y la posibilidad de nadar con tortugas marinas en El Ñuro. De julio a octubre, la región es ideal para el avistamiento de las colosales, ballenas jorobadas.