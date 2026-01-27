Boca analiza alternativas en ataque y apareció Arezo, pretendido por River en el pasado

El delantero de Peñarol tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y fue acercado a la consideración de Juan Román Riquelme y Marcelo Daniel Delgado. Con 23 años, surgido en Montevideo y con un paso por el Granada de España, Arezo es un nombre conocido en el fútbol argentino y que supo estar en el radar de River Plate en el pasado, por pedido expreso de Marcelo Gallardo.