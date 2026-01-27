Nürburgring ajusta su calendario para posibilitar la presencia de Verstappen

Las Nürburgring Endurance Series (NLS) aprobaron una modificación clave en su calendario 2026 con un objetivo claro: atraer a pilotos de primer nivel. El certamen alemán decidió adelantar una semana su segunda fecha del año para evitar la superposición con el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, un cambio que apunta directamente a facilitar la participación de Max Verstappen en el campeonato y, en especial, en su preparación para las 24 Horas de Nürburgring.
La relación del piloto con la resistencia viene creciendo desde hace tiempo. Más allá de su rol central en la Fórmula 1, Verstappen ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés por competir en pruebas icónicas fuera del Gran Circo, y la clásica carrera alemana aparece como uno de sus grandes objetivos a corto plazo.
Durante la temporada pasada, el cuatro veces campeón del mundo ya tuvo varias apariciones en el Nordschleife. Primero compitió con un Porsche GT4 para obtener la licencia necesaria de GT3 y, apenas dos semanas después, regresó al trazado con un Ferrari 296 GT3, con el que logró la victoria en la octava fecha del campeonato junto a Chris Lulham, uno de sus pilotos protegidos.
Ese compromiso con la resistencia fue bien recibido dentro del entorno de Red Bull y contó incluso con el aval de Helmut Marko para pensar seriamente en una participación en las 24 Horas de Nürburgring en 2026. Aunque el dirigente austríaco ya no forma parte del equipo, la postura interna respecto a Verstappen y sus intereses deportivos parece no haber variado.
El principal obstáculo era el calendario. Las dos primeras citas de las NLS coincidían con fechas de Fórmula 1, lo que hacía inviable su presencia. En ese contexto, incluso se llegó a mencionar un posible cambio impulsado por Mercedes, con la intención de contar con Verstappen en uno de sus AMG GT3, como el que probó en diciembre en Portimao. Sin embargo, mover la primera fecha resultó impracticable, y la solución llegó con el ajuste de la segunda.
“El motivo del cambio es cubrir el hueco entre los GP de China y Japón. Al alinearnos mejor con el calendario internacional, permitimos que pilotos de primer nivel compitan en las NLS, ampliando el alcance global del campeonato y beneficiando a equipos, participantes y a toda la región de Nürburgring”, explicó la organización a través de sus redes sociales.
Las 24 Horas de Nürburgring están programadas para el fin de semana del 16 y 17 de mayo, justo en la ventana de dos semanas que existe entre los Grandes Premios de Miami y Canadá. Un escenario ideal para que Verstappen pueda cumplir uno de sus grandes deseos deportivos y dar un nuevo paso en el mundo de la resistencia, en una oportunidad que no siempre estará garantizada en un calendario de Fórmula 1 cada vez más exigente.