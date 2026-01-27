Nürburgring ajusta su calendario para posibilitar la presencia de Verstappen

El principal obstáculo era el calendario. Las dos primeras citas de las NLS coincidían con fechas de Fórmula 1, lo que hacía inviable su presencia. En ese contexto, incluso se llegó a mencionar un posible cambio impulsado por Mercedes, con la intención de contar con Verstappen en uno de sus AMG GT3, como el que probó en diciembre en Portimao. Sin embargo, mover la primera fecha resultó impracticable, y la solución llegó con el ajuste de la segunda.