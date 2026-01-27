Secciones
Por la situación climática, Aguilares suspendió provisoriamente las primeras noches de los Corsos Provinciales

A través de un comunicado, las autoridades señalaron que la medida se adoptó con el objetivo de acompañar a las familias que atraviesan momentos difíciles.

La Municipalidad de Aguilares informó la suspensión provisoria de las primeras noches de los Corsos Provinciales de esa ciudad, como consecuencia de la compleja situación climática que afecta al departamento y a distintas zonas vecinas.

A través de un comunicado oficial, las autoridades señalaron que la medida se adoptó con el objetivo de acompañar a las familias que atraviesan momentos difíciles y priorizar el cuidado de la comunidad. 

En ese sentido, se remarcó la necesidad de resguardar la seguridad y la tranquilidad de vecinos, trabajadores y artistas, hasta tanto se reúnan las condiciones adecuadas para la realización del evento.

Desde el municipio agradecieron la comprensión y la solidaridad de la población ante la decisión, en un contexto marcado por las inclemencias del tiempo y sus consecuencias en distintos sectores.

Asimismo, se informó que las nuevas fechas y la reprogramación de los Corsos Provinciales serán comunicadas oportunamente por los canales oficiales.

Fin de semana de inundaciones en Aguilares: piden ayuda para las familias afectadas por el desborde del río Medina

