Secciones
DeportesFútbol

Juan Román Riquelme no se retira del mercado y apunta a sumar dos delanteros a Boca

Con Ascacíbar ya acordado y Ángel Romero incorporado, la dirigencia "xeneize" mantiene abiertas las negociaciones en el tramo final del período de pases y analiza opciones ofensivas para cubrir necesidades detectadas por el cuerpo técnico.

DECISIÓN. Juan Román Riquelme sigue activo en el mercado de pases y evalúa nuevas incorporaciones para reforzar el plantel. DECISIÓN. Juan Román Riquelme sigue activo en el mercado de pases y evalúa nuevas incorporaciones para reforzar el plantel.
Hace 1 Hs

Boca no se retira del mercado. Con Santiago Ascacíbar ya acordado y Ángel Romero listo para convertirse en refuerzo, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol decidieron ir por más y enfocarse en el frente de ataque. La idea es sumar dos delanteros para cerrar un período de pases que tuvo idas y vueltas y que todavía deja necesidades abiertas.

La prioridad es doble. Por un lado, un extremo que le aporte variantes al sector derecho, una zona que quedó debilitada tras la salida a préstamo de Brian Aguirre a Estudiantes. Los intentos previos no prosperaron: el pase de Marino Hinestroza se cayó cuando el futbolista terminó firmando con Vasco da Gama y Fluminense rechazó la oferta presentada por Kevin Serna. Aun así, en Boca insisten y no bajan los brazos, aunque por ahora no hay nombres definidos sobre la mesa.

La otra búsqueda apunta a un “9” de área. Más allá de que Romero será una alternativa ofensiva, en el club entienden que el panorama físico obliga a reforzarse. La situación de Edinson Cavani genera incertidumbre y Milton Giménez arrastra una pubalgia que lo mantiene condicionado. Con la Copa Libertadores en el horizonte, la dirigencia considera clave llegar con más recambio en una zona sensible.

De esta manera, volvió a aparecer Ezequiel Ávila. El delantero de Betis, con pasado en las inferiores del club, dejó abierta la posibilidad de regresar al país, aunque en Boca saben que no será una negociación sencilla. Antes de avanzar, buscan claridad sobre las condiciones de salida desde España y el marco económico de una eventual operación.

Consultado sobre el tema, el propio “Chimy” fue cauto y evitó definiciones. Explicó que las cuestiones contractuales quedan en manos de su representante y las dirigencias, mientras él se enfoca en cumplir con su trabajo dentro de la cancha.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeEdinson CavaniBrian AguirreMarino HinestrozaClaudio ÚbedaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
2

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
3

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia
4

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
5

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei
6

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más Noticias
La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

Franco Colapinto, tras su primer día de tests en la Fórmula 1: optimismo, aprendizaje y la mira puesta en Australia

Franco Colapinto, tras su primer día de tests en la Fórmula 1: optimismo, aprendizaje y la mira puesta en Australia

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Comentarios