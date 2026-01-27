Juan Román Riquelme no se retira del mercado y apunta a sumar dos delanteros a Boca

La prioridad es doble. Por un lado, un extremo que le aporte variantes al sector derecho, una zona que quedó debilitada tras la salida a préstamo de Brian Aguirre a Estudiantes. Los intentos previos no prosperaron: el pase de Marino Hinestroza se cayó cuando el futbolista terminó firmando con Vasco da Gama y Fluminense rechazó la oferta presentada por Kevin Serna. Aun así, en Boca insisten y no bajan los brazos, aunque por ahora no hay nombres definidos sobre la mesa.