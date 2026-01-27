“Me sorprendió el llamado de Riquelme”: Ángel Romero llegó al país y está a un paso de ser refuerzo de Boca

Ángel Romero ya está en Argentina y todo indica que en las próximas horas se convertirá oficialmente en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. El club confirmó su incorporación a través de sus canales oficiales y el delantero paraguayo, que quedó libre de Corinthians, se presentó este martes por la mañana para realizarse los estudios médicos de rutina. Si no surge ningún inconveniente, por la tarde se integrará al grupo que conduce Claudio Úbeda.