“Me sorprendió el llamado de Riquelme”: Ángel Romero llegó al país y está a un paso de ser refuerzo de Boca

Ángel Romero ya está en Argentina y todo indica que en las próximas horas se convertirá oficialmente en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. El club confirmó su incorporación a través de sus canales oficiales y el delantero paraguayo, que quedó libre de Corinthians, se presentó este martes por la mañana para realizarse los estudios médicos de rutina. Si no surge ningún inconveniente, por la tarde se integrará al grupo que conduce Claudio Úbeda.
A su llegada al país, Romero expresó su entusiasmo por el paso que está por dar en su carrera y reconoció que la propuesta lo tomó por sorpresa. “Me sorprendió el llamado de Román. Nunca había tenido la posibilidad de hablar así, tan cerca, y que me hiciera llegar la propuesta”, contó el atacante, que mantuvo siempre el contacto con Juan Román Riquelme, en parte a través de su hermano Óscar, ex jugador del club.
Antes de viajar desde Asunción, el paraguayo ya había dejado en claro que la chance de vestir la camiseta azul y oro era algo que estaba esperando. “Es un desafío que estaba buscando. Boca es un club con una presión máxima y siempre hay que dar el ciento por ciento”, afirmó, y agregó: “Quiero ponerme bien físicamente y estar a la altura de un equipo que siempre pelea cosas importantes”.
Romero firmará contrato hasta diciembre de 2026, con una opción de renovación por un año más. A los 33 años, llega en un contexto en el que Boca arrastra varias bajas en el frente de ataque, por lo que no se descarta que pueda tener protagonismo en el corto plazo, siempre que el cuerpo técnico lo vea en condiciones.
En ese sentido, el propio futbolista fue claro al describir cómo se siente. “Físicamente estoy muy bien, pero es distinto entrenar solo que hacerlo en grupo. Me falta un poco de ritmo de juego. Estuve casi un mes parado después de la Copa de Brasil y el campeonato argentino ya empezó”, explicó. Y añadió que hablará con el preparador físico para acelerar su puesta a punto: “La idea es adaptarme lo más rápido posible para lo que viene”.
Romero también contó que siguió el debut de Boca en el Torneo Apertura y destacó el clima que rodea al equipo. “Vi el partido con Riestra. Hay buen grupo y buen equipo. El apoyo de la hinchada siempre está y va a ser un placer poder pisar La Bombonera”, señaló. “Vengo a ayudar, con muchas ganas de trabajar y demostrar”.
El delantero, surgido de Cerro Porteño, llega tras su segunda etapa en Corinthians, donde fue capitán y acumuló números históricos para un extranjero: 377 partidos y 67 goles en el club paulista. Sin embargo, su última temporada fue irregular. En 2025 disputó 74 encuentros, marcó cinco goles y dio tres asistencias, con mayor protagonismo en el Campeonato Paulista y un cierre de año con menos minutos, incluso en la Copa de Brasil que terminó ganando el “Timao”.
Con pasado en Cerro Porteño, Cruz Azul, San Lorenzo y Corinthians, Romero afronta ahora un nuevo capítulo. “Es un momento importante de mi carrera”, resumió tras aterrizar en Buenos Aires. Si todo marcha según lo previsto, Boca tendrá en las próximas horas a su primer refuerzo del semestre.