Calendario religioso: los santos que se conmemoran este 27 de enero

Este 27 de enero el santoral católico celebra la figura de Santa Ángela de Mérici, una destacada religiosa italiana fundadora de las Ursulinas, primera congregación femenina enfocada en la formación de niñas.
Santa Ángela de Mérici nació en 1474 en Italia y desde pequeña perteneció a la Tercera Orden de San Francisco de Asís, labor que se destacó por su compromiso con los más necesitados.
¿Quién fue Santa Ángela de Mérici?
Santa Ángela de Mérici fue una religiosa italiana que nació en 1474, desde pequeña pidió integrarse a la Tercera Orden de San Francisco de Asís. En 1516 sus superiores franciscanos la envían a Brescia para acompañar a la señora Catalina Patengola quien había perdido a su esposo e hijos en la guerra.
En 1535 fundó la Comunidad de las Hermanas Ursulinas, la cual se extendió por todo el mundo y la llevó a convertirse en una referente para muchas mujeres.
En 1807 la iglesia decidió canonizarla.
Santoral para la iglesia católica
El santoral católico es el conjunto de personas reconocidas por la Iglesia como santos o beatos en una fecha concreta. Los santos y santas son hombres y mujeres que se destacaron en diversas tradiciones religiosas por sus relaciones con las divinidades. La consideración de beato constituye el tercer paso en el camino de la canonización.
Otros santos que se celebran el 27 de enero
San Enrique de Ossó y Cervelló
San Avito mártir
Santa Devota
San Gilduino de Dol
San Juan María el Muzeo
San Julián de Cenomanum
San Julián de Sora
Beato Jorge Matulaitis
Beato Juan de Thérouanne