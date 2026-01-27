Secciones
Rescataron una iguana que había entrado a una casa de la Capital

Intervino la División Delitos Rurales y Ambientales, que atrapó al reptil y dispuso su posterior devolución al hábitat natural.

Hace 1 Hs

Un operativo policial permitió rescatar a una iguana que apareció en la vivienda de un vecino de la Capital tucumana. El hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando el propietario del inmueble, ubicado en calle Bolívar al 4.000, alertó a la Policía Rural tras encontrar al reptil dentro de su casa.

Ante el aviso, efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N° 6 Capital se trasladaron hasta el domicilio y lograron rescatar al animal, identificado como una iguana de la especie caraguay. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley N° 6.292 de Protección de la Flora y la Fauna Silvestre, que regula la preservación y el manejo de especies silvestres en la provincia.

Luego de la intervención, desde la División Fauna de la provincia se dispuso que el ejemplar sea devuelto a su hábitat natural, en zonas rurales de Tapia o Burruyacu, donde será reinsertado de manera segura.

El operativo fue dirigido por el jefe de la División, comisario principal Raúl Sanagua, y contó con la supervisión del director general de Delitos Rurales y Ambientales, comisario mayor Silvio Luna.

