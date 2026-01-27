Rescataron una iguana que había entrado a una casa de la Capital

Ante el aviso, efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N° 6 Capital se trasladaron hasta el domicilio y lograron rescatar al animal, identificado como una iguana de la especie caraguay. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley N° 6.292 de Protección de la Flora y la Fauna Silvestre, que regula la preservación y el manejo de especies silvestres en la provincia.