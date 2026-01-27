El índice de Confianza arrancó el año en baja

El indicador alcanzó un valor de 2,4 puntos -en una escala de 0 a 5- y cayó 2,8% respecto de diciembre. Medido en la comparación interanual, perdió un 8%. “El nivel de enero se ubica por encima del observado en este mismo punto de las dos gestiones anteriores”, señaló el informe de la Di Tella, donde detalló que es 5,2% superior al de enero de 2018 (gestión de Mauricio Macri; ICG=2,28) y 55,3% superior al de enero de 2022 (gobierno de Alberto Fernández;1,54).“Luego del movimiento casi imperceptible de diciembre, en enero el índice muestra una caída más marcada, aunque aún acotada”, dice el informe. Así, el ICG comienza el año ubicándose levemente por debajo del promedio de la gestión Milei -puesto en 2,44- pero ligeramente por encima del promedio registrado durante 2025 -puesto en 2,35-.