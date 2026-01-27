Cartas de lectores: el deterioro de la ruta 315

Por este intermedio solicito a las autoridades de Vialidad Provincial que se ocupen del mantenimiento de la ruta 315, en el tramo comprendido desde el ingreso a Tafí Viejo desde el oeste hasta la finalización del trazado (acceso por ruta 9). Hoy este sector se encuentra en franco proceso de deterioro, producto de las lluvias y de la falta de conservación. También es de destacar el mal estado de la iluminación; hay luminarias que no funcionan y las pocas que sí lo hacen se encuentran funcionando en un 40%. Esto convierte a la zona en un peligro para quienes circulamos por allí. Sería menester que nuestros funcionarios salgan de su letargo y comiencen a trabajar por los vecinos.