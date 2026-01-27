Cartas de lectores: por mayor transparencia en el transporte

En el marco de distintas presentaciones realizadas ante el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, la Municipalidad, la Dirección General de Transporte, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, ha quedado de manifiesto una situación preocupante: la ausencia de respuestas formales y la persistencia del silencio administrativo frente a planteos vinculados al funcionamiento del sistema de transporte urbano. Este silencio profundiza la falta de información pública clara, accesible y verificable, especialmente en relación con el aspecto económico del sistema. Frente a este escenario, considero imprescindible avanzar en un cambio de enfoque estructural. Por eso vengo solicitando la creación de una Empresa Estatal Municipal de Transporte Público de Pasajeros Gratuito, que permita administrar de manera directa y transparente los recursos públicos, reducir intermediaciones privadas en el manejo de subsidios, garantizar un servicio regular y planificado, y concebir al transporte como un derecho social y una política pública esencial. Hoy el sistema combina tarifas cada vez más altas, subsidios significativos y, sin embargo, un servicio que no siempre satisface las necesidades de los usuarios. Esto evidencia que el problema no es únicamente financiero, sino estructural y de gestión. Por todo ello, y ante la falta de respuestas formales, solicito públicamente que las autoridades competentes informen de manera clara y verificable: 1) el monto total de los subsidios destinados al transporte público en San Miguel de Tucumán; 2) los criterios de distribución entre las empresas prestatarias; 3) los parámetros utilizados para su cálculo; 4) los organismos responsables del control y fiscalización de dichos recursos. La transparencia, el acceso a la información y la superación del silencio administrativo no debilitan al Estado ni al sistema de transporte. Los fortalecen y protegen el en el interés público.