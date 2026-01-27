Cartas de lectores: “amor salvaje”

“...Mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel...”, escribió el poeta en “Amor Salvaje”. Una bella canción de amor, muy popular, que en menos de cinco minutos quedó arruinada por el presidente Milei y el Chaqueño Palavecino, que como siempre se olvida o cambia las letras, desentonando y defraudando al público que religiosamente pagó su entrada para ver un buen espectáculo y no un acto político. ¿Recuerdan cuando Milei trataba de ensobrados a los artistas porque cobraban millones de pesos por actuación; y a la cantante Lali Espósito en forma degradante le decía “Depósito” y a María Becerra le dijo BCRA? ¿Lo de Jesús María fue gratis? ¿No les pagaron? Mientras tanto la Patagonia se está incendiando. Hay que asistir a las personas y no andar payaseando por los festivales, no estamos en año electoral.