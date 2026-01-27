Cartas de lectores: Endeudamiento familiar

La situación del endeudamiento familiar en Argentina es alarmante. La morosidad alcanzó un récord, impulsada por el crecimiento del crédito al consumo y la inflación que erosiona al poder adquisitivo. Es fundamental tomar medidas para gestionar el endeudamiento y evitar un ciclo de deuda circular y para eso debemos reflexionar sobre nuestros hábitos financieros y buscar alternativas más saludables. Algunas opciones pueden ser: 1) realizar un presupuesto y priorizar deudas; 2) buscar créditos con tasas de interés más bajas; 3) evitar compras impulsivas y planificar gastos; 4) buscar asesoramiento financiero profesional. El endeudamiento excesivo puede tener consecuencias graves en nuestra estabilidad. La falta de planificación y la falta de conocimientos sobre las tasas de interés y los términos de los créditos pueden contribuir a ésta situación. Además es fundamental considerar las consecuencias a largo plazo. La educación financiera es clave; al igual que la información sobre opciones de créditos y términos de los contratos. No debemos de tener miedo de preguntar y buscar asesoramiento.