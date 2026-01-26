Secciones
El TAS falló a favor de los argentinos sancionados en Malasia

Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés quedaron habilitados para volver a jugar de inmediato, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo anulara las sanciones impuestas tras su paso por la selección de Malasia.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió a favor de los futbolistas argentinos Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés, quienes habían sido sancionados mientras representaban a la selección de Malasia. Con esta decisión, los jugadores quedaron inmediatamente habilitados para retomar su actividad profesional y reincorporarse a sus respectivos clubes.

El conflicto tuvo su origen en una denuncia por presunta falsificación de documentación, presentada en el marco de la convocatoria de los futbolistas para disputar un partido frente a Vietnam en junio de 2025, correspondiente a las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática de la AFC 2027. Además de los tres argentinos, también habían sido involucrados otros cuatro futbolistas internacionales: Gabriel Felipe Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano.

Tras la investigación inicial, la FIFA aplicó duras sanciones. Los jugadores recibieron una suspensión de 12 meses y una multa individual de 2.000 francos suizos, mientras que la Federación de Fútbol de Malasia fue castigada con la pérdida de tres partidos oficiales y una multa cercana al medio millón de dólares. Las medidas dejaron a los futbolistas marginados de la competencia durante varios meses, a la espera de una resolución definitiva.

La apelación presentada ante el TAS modificó el escenario. El organismo consideró válidos los argumentos de la defensa y dejó sin efecto las restricciones deportivas, permitiendo que los jugadores vuelvan a competir de manera oficial. El fallo puso fin a un proceso legal prolongado que había generado incertidumbre tanto para los futbolistas como para sus clubes.

Con la resolución ya conocida, la situación de cada uno de los argentinos comenzó a normalizarse. Imanol Machuca, que al momento de la sanción pertenecía a Vélez Sarsfield, regresó en diciembre a Fortaleza, recientemente descendido a la Serie B de Brasil. Tras el fallo del TAS, el atacante generó repercusión en redes sociales al publicar una imagen con la camiseta del “Fortín”, club en el que tuvo un paso destacado.

Por su parte, Facundo Garcés quedó habilitado para actuar en el Deportivo Alavés, equipo que compite en la Primera División de España y que ahora podrá contar con el defensor sin ningún tipo de restricción reglamentaria.

En tanto, Rodrigo Holgado ya se encuentra integrado al plantel de América de Cali, en Colombia, y quedó a disposición del cuerpo técnico para ser tenido en cuenta en los próximos compromisos oficiales.

La resolución del TAS marca un cierre definitivo para un episodio que mantuvo a los futbolistas alejados de las canchas y bajo un fuerte foco mediático. Con el fallo favorable, los tres argentinos recuperaron su condición de elegibles y podrán continuar sus carreras sin impedimentos, dejando atrás un conflicto que impactó de lleno en su presente profesional.

