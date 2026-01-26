El TAS falló a favor de los argentinos sancionados en Malasia

El conflicto tuvo su origen en una denuncia por presunta falsificación de documentación, presentada en el marco de la convocatoria de los futbolistas para disputar un partido frente a Vietnam en junio de 2025, correspondiente a las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática de la AFC 2027. Además de los tres argentinos, también habían sido involucrados otros cuatro futbolistas internacionales: Gabriel Felipe Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano.