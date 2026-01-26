La OMS cuestionó los argumentos de Donald Trump para retirar a Estados Unidos del organismo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuestionó la decisión de Estados Unidos de retirarse del organismo, medida dispuesta por la administración de Donald Trump, y pidió que la administración republicana revierta esa postura.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), Ghebreyesus remarcó el histórico vínculo entre la OMS y el país norteamericano, a pesar de los desacuerdos recientes. “Estados Unidos de América ha contribuido significativamente a muchos de los mayores logros de la OMS, incluida la erradicación de la viruela. La OMS siempre ha colaborado con Estados Unidos y todos sus Estados Miembros, con pleno respeto a su soberanía”, señaló.
“Lamentablemente, las razones esgrimidas para justificar la decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS son falsas. La notificación de la retirada pone en peligro la seguridad tanto de Estados Unidos como del mundo”, advirtió.
Polémica por la salida de Estados Unidos de la OMS
Expresó su expectativa de que Washington revierta la decisión en el futuro. “Esperamos que Estados Unidos vuelva a participar activamente en la OMS en el futuro. Mientras tanto, la OMS mantiene su firme compromiso de colaborar con todos los países en el cumplimiento de su misión fundamental y mandato constitucional: el derecho al más alto nivel posible de salud como derecho fundamental para todas las personas”, afirmó.
Las declaraciones de la máxima autoridad de la OMS se conocieron luego de que Estados Unidos formalizara su salida del organismo, tras una serie de críticas por su desempeño en distintas “crisis sanitarias mundiales” y por lo que la administración republicana considera una “falta de independencia frente a la influencia política indebida” de otros países miembros.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de política exterior impulsada por Trump, que incluyó el retiro de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales. Esta línea fue elogiada por el presidente argentino Javier Milei, quien la destacó como parte de una “nueva edad de oro” para las naciones soberanas.