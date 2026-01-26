Secciones
SociedadActualidad

Salud confirmó el primer caso de gripe A H3N2 subclado K en Tucumán

El caso corresponde a una mujer de 56 años de la capital. Fue confirmado por el Instituto Malbrán y la paciente ya recibió el alta sin haber contagiado a convivientes.

IMAGEN ILUSTRATIVA IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 1 Hs

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán confirmó el primer caso de gripe A H3N2 subclado K en la provincia. El anuncio se realizó durante una nueva Sala de Situación encabezada por el titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz

Según precisó el ministro, el caso corresponde a una paciente de 56 años, domiciliada en San Miguel de Tucumán, que presentó un cuadro de gripe A. La muestra fue enviada al Instituto Malbrán, donde se confirmó que se trataba de la variante H3N2 subclado K. 

“Actualmente la paciente está de alta, en buen estado general de salud y no contagió a ningún conviviente, lo que constituye una muy buena noticia”, remarcó Medina Ruiz. El funcionario destacó que la evolución favorable se debió a la consulta oportuna de la paciente ante la aparición de síntomas. 

“Consultó a tiempo, lo que permitió realizar el diagnóstico precoz y aplicar el tratamiento correspondiente”, explicó. En ese sentido, pidió a la población que ante cuadros gripales -fiebre alta, dolores corporales y cansancio- concurra a las guardias para recibir atención médica adecuada.

“Queremos insistir en la importancia de la consulta temprana. Estamos atravesando una etapa de circulación de virus respiratorios y es fundamental llegar al diagnóstico correcto para indicar el tratamiento adecuado”, señaló el ministro.

Medina Ruiz también recordó las medidas de prevención para las enfermedades respiratorias, muchas de ellas difundidas durante la pandemia. Recomendó el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo en personas con enfermedades de base o inmunodeprimidas y en espacios cerrados con alta concentración de personas, como colectivos y aviones.

Salud confirmó el primer caso de gripe A H3N2 subclado K en Tucumán ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO

Sin casos confirmados de dengue

En otro tramo de la conferencia, el ministro anunció que Tucumán lleva más de 31 semanas sin casos de dengue, lo que calificó como “una excelente noticia”, incluso en un contexto de lluvias y altas temperaturas que suelen favorecer la proliferación del mosquito transmisor.

Desde el Ministerio de Salud reiteraron además una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias: mantener las vacunas al día, ventilar los ambientes diariamente, evitar la exposición innecesaria de bebés, fomentar la lactancia materna, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y utilizar barbijo en caso de estar enfermo.

Temas Luis Medina Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
3

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
4

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año
5

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional
6

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional

Más Noticias
Por qué estos insectos son más peligrosos de lo que se pensaba, según un reciente estudio

Por qué estos insectos son más peligrosos de lo que se pensaba, según un reciente estudio

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Comentarios