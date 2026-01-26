Salud confirmó el primer caso de gripe A H3N2 subclado K en Tucumán

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán confirmó el primer caso de gripe A H3N2 subclado K en la provincia. El anuncio se realizó durante una nueva Sala de Situación encabezada por el titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz.
Según precisó el ministro, el caso corresponde a una paciente de 56 años, domiciliada en San Miguel de Tucumán, que presentó un cuadro de gripe A. La muestra fue enviada al Instituto Malbrán, donde se confirmó que se trataba de la variante H3N2 subclado K.
“Actualmente la paciente está de alta, en buen estado general de salud y no contagió a ningún conviviente, lo que constituye una muy buena noticia”, remarcó Medina Ruiz. El funcionario destacó que la evolución favorable se debió a la consulta oportuna de la paciente ante la aparición de síntomas.
“Consultó a tiempo, lo que permitió realizar el diagnóstico precoz y aplicar el tratamiento correspondiente”, explicó. En ese sentido, pidió a la población que ante cuadros gripales -fiebre alta, dolores corporales y cansancio- concurra a las guardias para recibir atención médica adecuada.
“Queremos insistir en la importancia de la consulta temprana. Estamos atravesando una etapa de circulación de virus respiratorios y es fundamental llegar al diagnóstico correcto para indicar el tratamiento adecuado”, señaló el ministro.
Medina Ruiz también recordó las medidas de prevención para las enfermedades respiratorias, muchas de ellas difundidas durante la pandemia. Recomendó el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo en personas con enfermedades de base o inmunodeprimidas y en espacios cerrados con alta concentración de personas, como colectivos y aviones.
Sin casos confirmados de dengue
En otro tramo de la conferencia, el ministro anunció que Tucumán lleva más de 31 semanas sin casos de dengue, lo que calificó como “una excelente noticia”, incluso en un contexto de lluvias y altas temperaturas que suelen favorecer la proliferación del mosquito transmisor.
Desde el Ministerio de Salud reiteraron además una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias: mantener las vacunas al día, ventilar los ambientes diariamente, evitar la exposición innecesaria de bebés, fomentar la lactancia materna, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y utilizar barbijo en caso de estar enfermo.