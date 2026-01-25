La hora de tomar decisiones: el plan que tiene Andrés Yllana y qué es lo que pretende la CD de San Martín

San Martín empieza a mirar el calendario con otros ojos. La pretemporada, esa etapa larga y a veces ingrata, ya quedó atrás en su tramo más exigente. Los trabajos físicos intensos, las dobles jornadas y los amistosos de prueba cumplieron su función. Ahora, con el debut cada vez más cerca, el foco se corre y el “Santo” ingresa en tiempo de definición, de decisiones finas y de construcción de identidad. Con la Primera Nacional asomando en el horizonte y Patronato como primer obstáculo, el domingo 15 de febrero, en Bolívar y Pellegini están enfocados en dar pasos firmes y contundentes.