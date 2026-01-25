La hora de tomar decisiones: el plan que tiene Andrés Yllana y qué es lo que pretende la CD de San Martín

San Martín empieza a mirar el calendario con otros ojos. La pretemporada, esa etapa larga y a veces ingrata, ya quedó atrás en su tramo más exigente. Los trabajos físicos intensos, las dobles jornadas y los amistosos de prueba cumplieron su función. Ahora, con el debut cada vez más cerca, el foco se corre y el “Santo” ingresa en tiempo de definición, de decisiones finas y de construcción de identidad. Con la Primera Nacional asomando en el horizonte y Patronato como primer obstáculo, el domingo 15 de febrero, en Bolívar y Pellegini están enfocados en dar pasos firmes y contundentes.
Los ensayos frente a Mitre y Güemes de Santiago del Estero dejaron más conclusiones que resultados, de acuerdo a lo que explican puertas adentro. Para Andrés Yllana, esos partidos sirvieron para algo esencial, que es ver a los jugadores en un contexto real. “El objetivo era sumar minutos e ir viéndolos en competencia; porque no es lo mismo que verlos en un entrenamiento”, explicó el entrenador, que desde su llegada insistió en la necesidad de evaluar rendimientos con la pelota rodando.
En esa lógica, los amistosos funcionaron como un primer filtro interno en el que se midieron respuestas físicas, actitudes y entendimientos básicos.
La etapa que viene será distinta y que comenzará hoy por la mañana en el complejo “Natalio Mirkin”. Menos carga física y más cabeza. “Tuvimos unas semanas muy intensas y ahora nos vamos a centrar en las tácticas, las estrategias y los partidos”, anticipó Yllana. El plan es claro: ajustar movimientos, aceitar sociedades y empezar a darle forma a un equipo que todavía está en construcción. La competencia interna, además, aparece como un valor agregado. “Están compitiendo entre los chicos”, destacó el DT, convencido de que esa pelea sana por un lugar en el “11” titular eleva el nivel colectivo.
Mientras el cuerpo técnico afina detalles dentro de la cancha, puertas afuera la dirigencia sigue con la lapicera en la mano. El plantel todavía no está cerrado y en La Ciudadela saben que para ser protagonistas en un torneo tan largo y desgastante hacen falta piezas puntuales. La búsqueda está clara y no se esconde: un volante central, un extremo por derecha y un centrodelantero son las prioridades.
Facundo Pérez Castro, director deportivo del club, lo sintetizó sin rodeos: “Estamos en la búsqueda de refuerzos para completar el plantel. Estos amistosos nos dejaron en claro que del medio hacia adelante necesitamos potenciar el grupo”. No es un diagnóstico nuevo, pero sí más preciso después de haber visto al equipo en acción. San Martín necesita equilibrio en la mitad de la cancha, desequilibrio por las bandas y peso en el área rival, tres atributos que suelen marcar la diferencia en la Primera Nacional.
En ese escenario aparece un nombre que genera expectativa: Álvaro Veliez. El delantero estaba prácticamente cerrado y su llegada parecía inminente, pero un problema personal retrasó su arribo. La tranquilidad, sin embargo, reina en los pasillos del club.
Un allegado a la CD aseguró que el atacante se sumará al grupo en las próximas horas, una noticia que, de confirmarse, le daría a Yllana una alternativa más para el ataque.
La idea no es incorporar por incorporar. Cada refuerzo debe encajar en una estructura que todavía se está moldeando. Yllana pretende un equipo intenso, solidario y ordenado, pero también flexible. Un conjunto que pueda adaptarse a distintos escenarios, algo fundamental en una categoría en la que los contextos cambian semana a semana: canchas chicas, viajes largos, rivales con estilos opuestos y partidos que se definen más por detalles que por grandes diferencias futbolísticas.
Llegó la hora de pensar en la competencia
El tiempo, claro, empieza a apretar. Quedan 20 días para el debut y cada entrenamiento cuenta. Por eso, los próximos amistosos (los últimos antes del inicio oficial) tendrán otro peso específico. Ya no serán sólo pruebas, sino simulacros de competencia. Allí se empezarán a ver pistas más claras del “11” que imagina Yllana para el estreno y el rol que ocupará cada jugador.
El estreno contra Patronato no será un partido más. Además de marcar el inicio del campeonato, será una primera medida para saber dónde está parado San Martín. El rival, con experiencia reciente en categorías superiores, exigirá concentración y carácter desde el primer minuto. Para el “Santo”, será la oportunidad de mostrar que la preparación tuvo sentido y que el proceso empieza a dar frutos.
En La Ciudadela hay una mezcla de ansiedad y expectativa. La gente vuelve a ilusionarse, aunque con cautela. El recuerdo de torneos largos, duros y llenos de obstáculos todavía está fresco. Por eso, el mensaje interno es claro: paciencia, trabajo y convicción. No se trata de llegar rápido, sino de llegar bien.
San Martín entra en la recta final de la previa con un objetivo concreto; arrancar el campeonato con bases firmes. Afinar lo futbolístico, cerrar el plantel y construir una identidad que lo sostenga a lo largo del año. El reloj avanza, el debut se acerca y el “Santo” empieza a pensar en serio en la Primera Nacional. El domingo 15 de febrero ya no es una fecha lejana; sino el punto de partida.