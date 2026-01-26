Dramático rescate en el Río Salí: un hombre fue salvado tras arrojarse al cauce desde el puente Las Salinas

Un amplio despliegue policial permitió hallar con vida a un chofer de colectivos de 55 años, que había desaparecido tras arrojarse al Río Salí desde el puente de la Ruta 305. El hombre fue encontrado de madrugada, aferrado a árboles arrastrados por la corriente, y permanece internado en estado estable.
El episodio mantuvo en vilo a autoridades y vecinos durante varias horas. La alarma se encendió cerca de las 21 del domingo, cuando compañeros de trabajo del chofer, identificado como Francisco Antonio Martínez, alertaron a la Policía sobre su desaparición y la presunta caída al río.
A partir de ese momento, efectivos de la Comisaría de El Timbó, dependiente de la Unidad Regional Este, pusieron en marcha un operativo de búsqueda a lo largo de ambas márgenes del río, con la colaboración espontánea de vecinos que no dudaron en sumarse pese a la oscuridad y al fuerte caudal.
La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, encabezada por la fiscala Cynthia Bono, que dispuso de inmediato la activación del protocolo de búsqueda de personas.
El hallazgo se produjo alrededor de las 0.40 del lunes, cuando los uniformados escucharon gritos provenientes de la ribera, a unos 50 metros río abajo. Con ayuda de linternas, lograron divisar al hombre sujetándose con dificultad de ramas y troncos que habían quedado atrapados en el cauce, lo que resultó clave para evitar que fuera arrastrado por la corriente.
El rescate demandó cerca de una hora y requirió una maniobra coordinada entre personal policial, Bomberos Voluntarios y vecinos del lugar, quienes finalmente lograron sacar a Martínez del agua cerca de la 1.40.
Evolución médica
El hombre recibió atención inmediata por parte del servicio de emergencias 107 y fue trasladado primero al Hospital de El Timbó y luego derivado al Hospital Padilla. De acuerdo al parte médico, el hombre presentaba hipotermia por inmersión, aunque se encuentra estable y bajo observación, a la espera de estudios complementarios.
Tras confirmarse el hallazgo con vida, la Justicia dejó sin efecto el operativo de búsqueda y dispuso el seguimiento de la evolución clínica para continuar con las actuaciones correspondientes. El procedimiento estuvo supervisado por el comisario general Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este.