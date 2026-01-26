Dramático rescate en el Río Salí: un hombre fue salvado tras arrojarse al cauce desde el puente Las Salinas

El hallazgo se produjo alrededor de las 0.40 del lunes, cuando los uniformados escucharon gritos provenientes de la ribera, a unos 50 metros río abajo. Con ayuda de linternas, lograron divisar al hombre sujetándose con dificultad de ramas y troncos que habían quedado atrapados en el cauce, lo que resultó clave para evitar que fuera arrastrado por la corriente.