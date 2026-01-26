Secciones
Abad garantizó el pago de los salarios a los estatales y anunció acciones judiciales por deudas impositivas en countries

“Aun en un contexto económico complejo a nivel nacional, cumplimos con cada uno de los compromisos asumidos con los trabajadores del Estado, ”, sostuvo el funcionario.

Daniel Abad Daniel Abad
Hace 2 Hs

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, aseguró que la Provincia cumple con el pago de los salarios de los trabajadores estatales en tiempo y forma, y atribuyó esa regularidad a una administración responsable y planificada de las finanzas públicas.

Las declaraciones del ministro se dieron en el marco de un balance de gestión sobre el ordenamiento fiscal y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado provincial. El funcionario resaltó la previsibilidad financiera alcanzada y sostuvo que el manejo del presupuesto permitió sostener las obligaciones prioritarias aun en un escenario económico adverso a nivel nacional.

“La Provincia puede pagar los sueldos en tiempo y forma porque hubo una planificación seria y un uso responsable de los recursos públicos”, afirmó Abad. Remarcó, además, que el equilibrio fiscal no afectó el funcionamiento del Estado ni la prestación de servicios.

El ministro explicó que el orden en las cuentas públicas permitió honrar los compromisos con los trabajadores estatales, consolidando un esquema de estabilidad financiera que brinda certidumbre tanto al sector público como a la administración provincial en su conjunto.

Avance en la regularización de deudas

Durante su exposición, Abad también se refirió al proceso de normalización de deudas impositivas vinculadas a los impuestos Inmobiliario y de Automotores y Rodados, con foco en contribuyentes que residen en countries, barrios cerrados y clubes de campo.

Según precisó, la deuda involucra a 4.338 CUIT correspondientes a 148 emprendimientos, entre ellos 57 countries, 87 barrios cerrados y cuatro clubes de campo. En ese marco, indicó que ya se enviaron las notificaciones correspondientes y advirtió que, de no regularizarse la situación, se avanzará con las acciones judiciales previstas por la normativa vigente.

Finalmente, el ministro sostuvo que estas medidas apuntan a fortalecer los recursos provinciales y promover la equidad tributaria, como base para sostener el funcionamiento del Estado y garantizar el cumplimiento de las obligaciones públicas.

