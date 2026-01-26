Test viral: elegí un ojo y descubrí el rasgo más oculto de tu personalidad

Si has elegido el primer ojo tu visión y tu forma de actuar frente a los sucesos del mundo es clara, te movés por lo que dicta tu corazón. Sos una persona que se guía más por los sentimientos que por la lógica. A veces, por darle más importancia a lo que sentís, te olvidás de pensar en las consecuencias que pueden tener tus decisiones. Sos una persona sensible. No soportás las injusticias, aunque te cueste actuar contra ellas, debido a esa fragilidad que destaca en tu persona. Preferís ignorar el problema, para que no te termine afectando, que enfrentarte a él.