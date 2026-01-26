Chocolate Dubái en casa: la receta fácil con pocos ingredientes

El postre que comenzó como un capricho durante el embarazo de su creadora terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional. El chocolate Dubái, nacido de una receta casera y de la memoria gastronómica árabe, hoy no solo se exhibe en vitrinas gourmet, sino que también puede replicarse en la cocina de cualquier hogar. La fusión entre ingredientes tradicionales y técnicas modernas lo posiciona como un bocadillo único, y su proceso de preparación está al alcance de quienes quieran recrear esta delicia.
¿Qué ingredientes tiene el chocolate Dubái?
La exclusividad del chocolate Dubái se explica a través de una cuidadosa selección de componentes que combinan sofisticación y tradición. El secreto del chocolate Dubái reside en una composición de ingredientes que conjugan tradición y sofisticación. La base es el chocolate de cobertura, preferentemente con leche, aunque existen variantes con chocolate negro o blanco para quienes buscan distintos perfiles de sabor.
La segunda pieza clave es la crema de pistacho, que se obtiene triturando pistachos naturales con azúcar glas y crema de leche hasta lograr una textura cremosa y un color verde vibrante. En algunos casos se añade tahini, lo que aporta una profundidad mayor al sabor. Finalmente, la masa knafeh o kadaifi, típica de la repostería árabe, cumple un rol esencial al sumar crocancia y darle el sello distintivo que diferencia a esta tableta de cualquier otro producto chocolatero.
Receta para preparar chocolate Dubái en casa
El atractivo del chocolate Dubái radica en un proceso de elaboración que equilibra técnica pastelera y sencillez artesanal. El procedimiento comienza con la preparación de la masa kadaifi: los hilos finos se mezclan con manteca pomada y azúcar, que luego se hornea a 180 °C hasta adquirir un dorado uniforme y una textura crujiente.
Una vez lista esta base, se avanza con la crema de pistacho, en la que los frutos secos se combinan con azúcar glas y la crema de leche. El agregado de tahini es opcional, aunque recomendado para quienes buscan intensificar el perfil árabe del postre.
El montaje final se inicia derritiendo chocolate, que se vierte en moldes de silicona para cubrir el fondo. Tras dejarlo enfriar unos minutos, se incorpora una generosa capa de crema de pistacho, seguida por otra de kadaifi crujiente. Finalmente, se sella con más chocolate fundido.
El último paso es el enfriado: basta con dejarlo entre 30 minutos y una hora en la heladera para que la tableta adquiera firmeza y quede lista para degustar.
La posibilidad de preparar en casa el chocolate Dubái no ha hecho más que aumentar su popularidad. Para muchos amantes de la repostería, esta receta representa un desafío tentador: recrear en su propia cocina un postre es tendencia global.